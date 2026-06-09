As obras de recuperação da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo avançam em Araçatuba e entraram em uma nova etapa de execução. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na preparação do trecho entre a Avenida Antonio Pavan e a Rua Argentina para receber a nova pavimentação.

Nesta fase, as equipes realizam serviços de aterramento, imprimação do solo com camada impermeabilizante, implantação de guias de sarjeta, recuperação do talude do canal do Córrego Machadinho e recomposição das calçadas. Após a aplicação do novo asfalto, serão reinstaladas as grades removidas durante a obra e executada a sinalização horizontal da via.

Segundo a GS Inima Samar, responsável pela intervenção, toda a infraestrutura subterrânea já foi concluída. Entre os serviços executados está a implantação de um novo interceptor de esgoto com 600 milímetros de diâmetro, que substituirá a antiga tubulação de 400 milímetros. O antigo emissário foi desativado, isolado e preenchido com concreto.