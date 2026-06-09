As obras de recuperação da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo avançam em Araçatuba e entraram em uma nova etapa de execução. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na preparação do trecho entre a Avenida Antonio Pavan e a Rua Argentina para receber a nova pavimentação.
Nesta fase, as equipes realizam serviços de aterramento, imprimação do solo com camada impermeabilizante, implantação de guias de sarjeta, recuperação do talude do canal do Córrego Machadinho e recomposição das calçadas. Após a aplicação do novo asfalto, serão reinstaladas as grades removidas durante a obra e executada a sinalização horizontal da via.
Segundo a GS Inima Samar, responsável pela intervenção, toda a infraestrutura subterrânea já foi concluída. Entre os serviços executados está a implantação de um novo interceptor de esgoto com 600 milímetros de diâmetro, que substituirá a antiga tubulação de 400 milímetros. O antigo emissário foi desativado, isolado e preenchido com concreto.
A previsão é que os quase mil metros de obras, no trecho entre as ruas Tupinambás e Peru, no sentido bairro-centro, sejam concluídos até 20 de julho, desde que não ocorram períodos prolongados de chuva. O investimento total deve chegar a R$ 15 milhões.
Histórico
O prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo foi inaugurado em julho de 2023. No entanto, o trecho passou a apresentar problemas estruturais e precisou ser parcialmente interditado após sucessivos episódios de afundamento do pavimento.
Um dos casos mais conhecidos ocorreu quando um caminhão carregado de salgadinhos ficou preso após o asfalto ceder no cruzamento com a Rua Paraguai. Em janeiro de 2025, outro caminhão afundou praticamente no mesmo local, exigindo uma operação para retirada do veículo.
Poucos dias depois, um novo colapso da pista levou a Prefeitura de Araçatuba a interditar totalmente o trecho da via entre as ruas Tupinambás e Anhanguera, nas proximidades da Rodovia Marechal Rondon.
As obras de recuperação começaram em julho de 2025 e incluem a reconstrução completa da estrutura subterrânea para evitar novos afundamentos e garantir a segurança dos motoristas que utilizam uma das principais ligações viárias da cidade.
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