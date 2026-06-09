A secretária de Saúde de Araçatuba, Lucila Bistaffa de Paula, participou de uma sabatina durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite de segunda-feira (8). Ao longo de mais de quatro horas, os vereadores fizeram questionamentos sobre o atendimento prestado à população e as reclamações relacionadas à demora no agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde do município.

Durante a apresentação inicial, Bistaffa destacou indicadores positivos da rede pública de saúde nos últimos meses, mas também reconheceu falhas e a necessidade de melhorias. Após a explanação, os parlamentares iniciaram uma série de perguntas. O público não participou dos debates, já que a atividade não tinha caráter de audiência pública.

O primeiro a questionar a secretária foi o vereador Arlindo Araújo (Solidariedade). Entre os temas abordados, ele cobrou medidas concretas para reduzir o tempo de espera por consultas e também questionou a situação de sete médicos da rede municipal que estariam apresentando sucessivos atestados médicos para afastamento.