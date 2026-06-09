A secretária de Saúde de Araçatuba, Lucila Bistaffa de Paula, participou de uma sabatina durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite de segunda-feira (8). Ao longo de mais de quatro horas, os vereadores fizeram questionamentos sobre o atendimento prestado à população e as reclamações relacionadas à demora no agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde do município.
Durante a apresentação inicial, Bistaffa destacou indicadores positivos da rede pública de saúde nos últimos meses, mas também reconheceu falhas e a necessidade de melhorias. Após a explanação, os parlamentares iniciaram uma série de perguntas. O público não participou dos debates, já que a atividade não tinha caráter de audiência pública.
O primeiro a questionar a secretária foi o vereador Arlindo Araújo (Solidariedade). Entre os temas abordados, ele cobrou medidas concretas para reduzir o tempo de espera por consultas e também questionou a situação de sete médicos da rede municipal que estariam apresentando sucessivos atestados médicos para afastamento.
Bistaffa afirmou que os profissionais estão sendo acompanhados pela secretaria e que alguns casos poderão resultar em desligamento.
“Como a gente contesta um atestado referente a um programa que é ministerial? A partir de agora teremos autonomia para avaliar esses profissionais e indicar o desligamento. Um deles já teve a documentação encaminhada e será desligado”, afirmou.
Sobre a demora nos agendamentos, a secretária informou que algumas consultas estão sendo marcadas apenas para outubro e anunciou mudanças na organização do atendimento.
“Nós vamos ampliar a demanda programada e reduzir a demanda livre. Quem está reclamando hoje é o doente crônico, que precisa da nossa atenção e não está tendo”, declarou.
Ampliação do atendimento
Durante a sabatina, a secretária também confirmou a ampliação do horário de funcionamento de mais três unidades básicas de saúde, que passarão a atender até as 22h. Atualmente, as UBSs dos bairros Umuarama, Morada dos Nobres e Planalto já oferecem atendimento em horário estendido.
“São José, Turrini e TV vão atender até as 22h. Já no Planalto, Morada dos Nobres e Umuarama faremos a ampliação das equipes”, destacou.
Novo Pronto-Socorro na fase final
Na manhã desta terça-feira (9), durante evento da Defesa Civil Estadual, o prefeito Lucas Zanatta (PL) comentou a participação da secretária na Câmara. O chefe do Executivo elogiou o desempenho de Bistaffa e chamou a atenção para o elevado número de faltas de pacientes às consultas agendadas.
“Infelizmente, muitos munícipes não comparecem às consultas marcadas. Em algumas unidades, as faltas representam mais da metade da agenda diária. Isso também nos preocupa e vamos realizar um trabalho de conscientização”, afirmou.
Zanatta também atualizou o andamento das obras do novo Pronto-Socorro Municipal. Segundo ele, a construção está na reta final e a entrega deve ocorrer nos próximos meses.
“Provavelmente a obra será entregue na primeira quinzena. Depois disso, teremos um período para equipar o prédio, algo em torno de 40 a 50 dias”, finalizou.
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