Uma força-tarefa iniciada nesta segunda-feira (8) promove a limpeza e a retirada de fios irregulares em postes de Valparaíso. A ação é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da Defesa Civil Municipal, em parceria com a CPFL Energia e empresas de telecomunicações.

Os trabalhos começaram nas ruas Cristino Marques e Alcides Alves, no bairro Valdivino de Souza Pacheco, onde as equipes fazem a identificação e a remoção de cabos sem utilização, rompidos ou instalados de forma inadequada.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca ampliar a segurança da população, reduzir riscos de acidentes, organizar a infraestrutura urbana e melhorar o aspecto visual das vias públicas.