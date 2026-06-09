Uma força-tarefa iniciada nesta segunda-feira (8) promove a limpeza e a retirada de fios irregulares em postes de Valparaíso. A ação é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da Defesa Civil Municipal, em parceria com a CPFL Energia e empresas de telecomunicações.
Os trabalhos começaram nas ruas Cristino Marques e Alcides Alves, no bairro Valdivino de Souza Pacheco, onde as equipes fazem a identificação e a remoção de cabos sem utilização, rompidos ou instalados de forma inadequada.
Segundo a administração municipal, a iniciativa busca ampliar a segurança da população, reduzir riscos de acidentes, organizar a infraestrutura urbana e melhorar o aspecto visual das vias públicas.
A operação conta com a participação das empresas Tron, FNET, Vivo e Claro, responsáveis por auxiliar na identificação e retirada da fiação em desuso. A expectativa é que a ação contribua para prevenir ocorrências envolvendo cabos soltos e melhorar a organização dos postes da cidade.
A Prefeitura destacou que o trabalho conjunto entre o poder público, a concessionária de energia e as empresas de telecomunicações reforça o compromisso com a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos à população.
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