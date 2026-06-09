A Polícia Civil investiga o desaparecimento de R$ 1 mil do caixa de um posto de combustíveis localizado no bairro Aviação, em Araçatuba. O caso foi registrado nesta segunda-feira (9) como furto em estabelecimento comercial.
Segundo o boletim de ocorrência, a quantia teria sido separada durante uma sangria de caixa, procedimento realizado para reduzir o volume de dinheiro disponível nos caixas durante o expediente por questões de segurança.
De acordo com o relato apresentado à polícia, o valor foi guardado temporariamente em uma gaveta para posterior depósito no cofre da empresa. No entanto, devido à movimentação no estabelecimento, o procedimento não foi concluído naquele momento.
O desaparecimento foi percebido no dia seguinte, durante a conferência dos valores movimentados no expediente. O responsável informou que o montante não foi localizado no local onde havia sido deixado.
Ainda conforme o registro policial, situações semelhantes envolvendo quantias menores já teriam sido percebidas anteriormente no estabelecimento.
O caso foi formalizado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e será apurado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do desaparecimento do dinheiro e identificar eventual responsável.
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