A Polícia Civil investiga o desaparecimento de R$ 1 mil do caixa de um posto de combustíveis localizado no bairro Aviação, em Araçatuba. O caso foi registrado nesta segunda-feira (9) como furto em estabelecimento comercial.

Segundo o boletim de ocorrência, a quantia teria sido separada durante uma sangria de caixa, procedimento realizado para reduzir o volume de dinheiro disponível nos caixas durante o expediente por questões de segurança.

De acordo com o relato apresentado à polícia, o valor foi guardado temporariamente em uma gaveta para posterior depósito no cofre da empresa. No entanto, devido à movimentação no estabelecimento, o procedimento não foi concluído naquele momento.