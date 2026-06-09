O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Infiltrados, que resultou na prisão temporária de agentes públicos suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa. A ação foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e contou com apoio das Polícias Civil e Militar.

Segundo o MPSP, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Campinas e Cardoso, a 163 km de Araçatuba. As investigações apontam que os suspeitos teriam se infiltrado em estruturas do poder público para favorecer interesses criminosos.

De acordo com a Promotoria, a operação é resultado de uma investigação que busca identificar a atuação de agentes públicos que, supostamente, utilizavam os cargos ocupados para beneficiar integrantes da organização criminosa e dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e segurança.