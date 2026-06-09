Foi realizado nesta segunda-feira (9), em Araçatuba, o primeiro dia da Caravana da Defesa Civil Estadual, iniciativa que reúne representantes de 43 municípios da região para capacitação voltada à prevenção e ao combate de incêndios durante o período de estiagem.

A ação faz parte da Operação SP Sem Fogo e tem como objetivo preparar as equipes municipais para enfrentar os desafios dos meses mais secos do ano, quando aumenta o número de ocorrências envolvendo queimadas em áreas urbanas e rurais.

Além das atividades de capacitação, os municípios participantes também recebem equipamentos que serão utilizados nas ações de combate a incêndios e atendimento a emergências.