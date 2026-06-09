Foi realizado nesta segunda-feira (9), em Araçatuba, o primeiro dia da Caravana da Defesa Civil Estadual, iniciativa que reúne representantes de 43 municípios da região para capacitação voltada à prevenção e ao combate de incêndios durante o período de estiagem.
A ação faz parte da Operação SP Sem Fogo e tem como objetivo preparar as equipes municipais para enfrentar os desafios dos meses mais secos do ano, quando aumenta o número de ocorrências envolvendo queimadas em áreas urbanas e rurais.
Além das atividades de capacitação, os municípios participantes também recebem equipamentos que serão utilizados nas ações de combate a incêndios e atendimento a emergências.
O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), destacou a importância de o município sediar o treinamento regional e reforçou a necessidade de integração entre as cidades para enfrentar os impactos da estiagem.
“Estamos cada vez mais investindo, juntamente com o Corpo de Bombeiros e outros municípios da região, no combate aos incêndios em vegetação. Às vezes falta estrutura, mas a Defesa Civil do Estado vem atender a essas demandas”.
Durante o encontro, os participantes receberam orientações técnicas sobre prevenção de incêndios em vegetação, atendimento a ocorrências, planejamento de ações emergenciais e atuação integrada entre os órgãos de proteção e defesa civil.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, a capacitação permite que os municípios estejam mais preparados para agir de forma rápida e eficiente diante das ocorrências registradas durante o período de seca.
“Como o município está crescendo, a prevenção é muito importante e nós, da Defesa Civil, estamos exercendo esse papel para preparar nosso pessoal cada vez mais”.
Araçatuba é a última cidade do Estado a receber a caravana regional da Defesa Civil. A programação segue nesta terça-feira (10) com atividades teóricas e práticas voltadas aos agentes municipais.
De acordo com o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Rinaldo de Araújo Monteiro, a proposta é fortalecer a estrutura dos municípios e ampliar a capacidade de resposta das equipes que atuam diretamente nas ocorrências.
A Defesa Civil alerta que a região de Araçatuba poderá enfrentar um período prolongado de estiagem neste ano. Por isso, a preparação das equipes e o desenvolvimento de ações preventivas são considerados fundamentais para reduzir os impactos causados pelas queimadas.
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