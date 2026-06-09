A Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada pela Câmara Municipal de Birigui para investigar contratos relacionados à área da saúde dará início, nesta semana, à fase de oitivas. Os trabalhos estão agendados para os dias 10, 11 e 15 de junho, sempre a partir das 8h30.

A comissão foi criada para analisar contratações realizadas entre a Prefeitura de Birigui, a Santa Casa de Misericórdia e a empresa C.A.F. Serviços Hospitalares Ltda. A apuração ocorre com base no Requerimento nº 84/2026, aprovado pelos vereadores neste ano.

Durante as oitivas, a CEI ouvirá pessoas que possam contribuir com esclarecimentos sobre os fatos investigados. Entre os possíveis depoentes, estão servidores públicos, gestores, representantes da empresa contratada e outros profissionais ligados aos contratos que estão sob análise.