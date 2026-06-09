A Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada pela Câmara Municipal de Birigui para investigar contratos relacionados à área da saúde dará início, nesta semana, à fase de oitivas. Os trabalhos estão agendados para os dias 10, 11 e 15 de junho, sempre a partir das 8h30.
A comissão foi criada para analisar contratações realizadas entre a Prefeitura de Birigui, a Santa Casa de Misericórdia e a empresa C.A.F. Serviços Hospitalares Ltda. A apuração ocorre com base no Requerimento nº 84/2026, aprovado pelos vereadores neste ano.
Durante as oitivas, a CEI ouvirá pessoas que possam contribuir com esclarecimentos sobre os fatos investigados. Entre os possíveis depoentes, estão servidores públicos, gestores, representantes da empresa contratada e outros profissionais ligados aos contratos que estão sob análise.
Os depoimentos têm papel fundamental no andamento dos trabalhos da comissão, uma vez que servirão de base para a coleta de informações, confronto de dados e elaboração das conclusões que deverão compor o relatório final da investigação.
O requerimento que deu origem à CEI foi protocolado em março e aponta a necessidade de averiguar aspectos relacionados às contratações firmadas entre os envolvidos. Entre os temas que serão examinados estão os procedimentos adotados para a contratação da empresa, as dispensas de licitação realizadas ao longo de 2025 e questões relacionadas à administração dos serviços hospitalares.
Outro ponto que será alvo de análise pelos parlamentares diz respeito à atuação da direção técnica da unidade de saúde e à eventual existência de conflito de interesses na condução de serviços médicos e cirúrgicos.
A composição da comissão foi definida por sorteio entre os integrantes da Câmara. O colegiado é presidido pelo vereador Marcos da Ripada (União Brasil), tendo como relator Tody da Unidiesel (Avante). O vereador Odair da Monza (PRD) completa o grupo como membro. As reuniões da CEI serão abertas ao público e poderão ser acompanhadas por meio da transmissão ao vivo realizada pelos canais oficiais da Câmara. Após cada sessão, o conteúdo permanecerá disponível para consulta dos interessados.
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