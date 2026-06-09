10 de junho de 2026
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ARAÇATUBA

Adolescente é apreendido com drogas prontas para venda

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito indicou imóvel abandonado onde policiais encontraram porções de crack, cocaína e maconha destinadas ao comércio ilegal
Suspeito indicou imóvel abandonado onde policiais encontraram porções de crack, cocaína e maconha destinadas ao comércio ilegal

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (8), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo realizado por equipes da corporação.

Segundo informações da PM, o jovem foi abordado na rua Fundador Paulino Gatto. Durante a ação, ele teria revelado aos policiais que mantinha entorpecentes escondidos em um imóvel desocupado nas proximidades.

Os militares realizaram buscas no endereço indicado e localizaram diversas porções de drogas já separadas para comercialização. Entre os entorpecentes apreendidos estavam crack, cocaína e maconha.

Diante da situação, o adolescente foi encaminhado ao plantão policial para o registro da ocorrência. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu apreendido e ficou à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

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