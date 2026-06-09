Uma motorista de aplicativo de 30 anos procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba na noite desta segunda-feira (9) para denunciar que foi alvo de ofensas e acusações nas redes sociais após um desentendimento envolvendo a entrega de uma encomenda.
Conforme relatado à Polícia Civil, ela atua no serviço de transporte de mercadorias por meio de uma plataforma digital e recebeu uma solicitação para retirar um pacote em um imóvel localizado no bairro Panorama. O produto, segundo informou, deveria ser encaminhado a outro endereço da cidade.
Durante o percurso, porém, o pedido teria sido cancelado pela pessoa que contratou a entrega. Diante da situação, a motorista entrou em contato com o suporte do aplicativo para saber como deveria proceder. De acordo com a versão apresentada por ela, a empresa orientou que a devolução segue regras próprias da plataforma e depende de uma solicitação formal do remetente.
A mulher declarou que, até aquele momento, não havia sido procurada para combinar a restituição do objeto. Horas depois, entretanto, tomou conhecimento de que sua fotografia havia sido divulgada em uma publicação nas redes sociais, acompanhada de acusações de que teria ficado com a mercadoria.
Segundo a motorista, a exposição causou constrangimento e prejuízos à sua imagem profissional. Ela sustenta que não praticou qualquer irregularidade e que apenas seguiu as orientações recebidas pela plataforma de entregas.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, pouco antes do registro policial, a remetente entrou em contato solicitando a devolução do pacote. A profissional informou que pretende entregar a encomenda, mas ressaltou que manterá a intenção de buscar responsabilização judicial pelas acusações feitas publicamente.
A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais relacionados aos crimes contra a honra e sobre o prazo para eventual apresentação de queixa-crime. O caso será analisado pela Polícia Civil, que deverá apurar os fatos e as versões apresentadas pelas envolvidas.
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