Uma motorista de aplicativo de 30 anos procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba na noite desta segunda-feira (9) para denunciar que foi alvo de ofensas e acusações nas redes sociais após um desentendimento envolvendo a entrega de uma encomenda.

Conforme relatado à Polícia Civil, ela atua no serviço de transporte de mercadorias por meio de uma plataforma digital e recebeu uma solicitação para retirar um pacote em um imóvel localizado no bairro Panorama. O produto, segundo informou, deveria ser encaminhado a outro endereço da cidade.

Durante o percurso, porém, o pedido teria sido cancelado pela pessoa que contratou a entrega. Diante da situação, a motorista entrou em contato com o suporte do aplicativo para saber como deveria proceder. De acordo com a versão apresentada por ela, a empresa orientou que a devolução segue regras próprias da plataforma e depende de uma solicitação formal do remetente.