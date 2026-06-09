O Teatro Castro Alves, em Araçatuba, recebe nos dias 13 e 14 de junho o espetáculo “Próxima Parada”, produção desenvolvida pelos alunos da 19ª turma do Curso Técnico em Teatro do Senac Araçatuba. As apresentações, com entrada gratuita, marcam a conclusão de quase dois anos de formação dos estudantes e representam o resultado de um processo que uniu aprendizado, experimentação artística e criação coletiva.
A montagem foi concebida pela Cia. Rua 4, grupo formado pelos próprios alunos durante o período de estudos. O coletivo surgiu ainda nas primeiras atividades do curso, a partir de exercícios de improvisação teatral, e consolidou ao longo da formação uma identidade artística baseada na troca de experiências, na diversidade de olhares e na aproximação com o público.
Ao longo da trajetória acadêmica, os integrantes participaram de diferentes projetos cênicos, explorando linguagens e estilos variados. Esse percurso serviu como base para a construção de “Próxima Parada”, espetáculo que propõe uma reflexão sobre encontros, deslocamentos e transformações a partir da ideia simbólica da rua como espaço de convivência e circulação.
A peça foi desenvolvida por meio de um processo colaborativo de criação, no qual os próprios atores contribuíram para a construção da dramaturgia. A encenação aposta na movimentação constante dos personagens, na interação entre corpos, vozes e objetos e em uma narrativa que se transforma diante do público a cada cena.
Mais do que contar uma história linear, o espetáculo busca explorar diferentes possibilidades de comunicação por meio da linguagem teatral. A proposta investiga elementos como oralidade, ritmo, presença cênica e relações humanas, criando uma experiência que convida o espectador a interpretar e construir sentidos ao longo da apresentação.
Com classificação indicativa para maiores de 14 anos, “Próxima Parada” simboliza o encerramento de uma etapa importante para os estudantes e evidencia a força da produção cultural desenvolvida no ambiente educacional, aproximando a comunidade local do trabalho realizado pelos novos artistas formados em Araçatuba.
O Teatro do Senac Araçatuba fica na rua Duque de Caxias, 29 no Centro de Araçatuba. A retirada de ingressos via Papun Ticket de forma gratuita.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.