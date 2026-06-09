O Teatro Castro Alves, em Araçatuba, recebe nos dias 13 e 14 de junho o espetáculo “Próxima Parada”, produção desenvolvida pelos alunos da 19ª turma do Curso Técnico em Teatro do Senac Araçatuba. As apresentações, com entrada gratuita, marcam a conclusão de quase dois anos de formação dos estudantes e representam o resultado de um processo que uniu aprendizado, experimentação artística e criação coletiva.

A montagem foi concebida pela Cia. Rua 4, grupo formado pelos próprios alunos durante o período de estudos. O coletivo surgiu ainda nas primeiras atividades do curso, a partir de exercícios de improvisação teatral, e consolidou ao longo da formação uma identidade artística baseada na troca de experiências, na diversidade de olhares e na aproximação com o público.

Ao longo da trajetória acadêmica, os integrantes participaram de diferentes projetos cênicos, explorando linguagens e estilos variados. Esse percurso serviu como base para a construção de “Próxima Parada”, espetáculo que propõe uma reflexão sobre encontros, deslocamentos e transformações a partir da ideia simbólica da rua como espaço de convivência e circulação.