O Tribunal do Júri de Birigui realiza nesta terça-feira (9), a partir das 9h, o julgamento de um homem acusado de matar o trabalhador rural Jaime Domingos Girotto, de 63 anos, em um acampamento às margens da Rodovia SP-461, na zona rural de Brejo Alegre.

A sessão plenária será presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda e contará com a atuação do promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, representante do Ministério Público. O réu, Jair Belorte, responde ao processo em liberdade e será defendido pelo advogado Jerônimo José dos Santos Júnior.

O caso ganhou repercussão na região após a morte registrada em janeiro de 2023, em uma área conhecida por abrigar famílias assentadas.