O Tribunal do Júri de Birigui realiza nesta terça-feira (9), a partir das 9h, o julgamento de um homem acusado de matar o trabalhador rural Jaime Domingos Girotto, de 63 anos, em um acampamento às margens da Rodovia SP-461, na zona rural de Brejo Alegre.
A sessão plenária será presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda e contará com a atuação do promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, representante do Ministério Público. O réu, Jair Belorte, responde ao processo em liberdade e será defendido pelo advogado Jerônimo José dos Santos Júnior.
O caso ganhou repercussão na região após a morte registrada em janeiro de 2023, em uma área conhecida por abrigar famílias assentadas.
De acordo com a investigação, Jaime foi encontrado morto após sofrer um golpe na cabeça com um pedaço de madeira. Testemunhas relataram à polícia que momentos antes houve uma discussão envolvendo a vítima e o acusado. O caso foi inicialmente registrado como homicídio qualificado.
Durante o inquérito, Jair Belorte se apresentou espontaneamente à Polícia Civil acompanhado de seu advogado e admitiu ter atingido Jaime com um pedaço de madeira. Em depoimento, alegou que agiu ao acreditar que a vítima buscaria uma arma para atacá-lo, após uma série de conflitos anteriores envolvendo animais e desentendimentos no acampamento.
Segundo os autos, as divergências entre os dois vinham se acumulando há meses. Relatos colhidos pela Polícia Civil apontam discussões envolvendo criação de galinhas, desaparecimento de animais e ameaças mútuas. Há ainda testemunhos mencionando que a vítima teria comentado sobre possuir uma arma e ameaçado o acusado em ocasiões anteriores.
A defesa pretende apresentar aos jurados duas linhas principais de argumentação. A primeira é a legítima defesa putativa, tese jurídica utilizada quando o acusado acredita estar diante de uma agressão iminente, mesmo que posteriormente fique demonstrado que essa ameaça não existia de forma concreta.
A segunda estratégia será a desclassificação da acusação de homicídio, buscando convencer os jurados de que os fatos não se enquadram na forma como foram denunciados pelo Ministério Público.
A sessão está marcada para começar às 9h, no Fórum de Birigui, e poderá ser acompanhada pelo público. Caberá aos sete jurados decidir sobre a responsabilidade criminal do réu.
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