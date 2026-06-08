Quem pretende presentear no Dia dos Namorados, celebrado na quinta-feira (12), deve pesquisar os preços antes de comprar. Levantamento realizado pelo Procon-SP aponta que os perfumes ficaram, em média, 14,78% mais caros em relação ao ano passado.
O estudo comparou os preços de 31 perfumes importados vendidos em seis lojas virtuais entre abril de 2025 e abril de 2026. Um dos exemplos citados é o perfume Blue Seduction Eau de Toilette 50 ml, que passou de um preço médio de R$ 139,60 para R$ 187,47 em um ano.
Além dos perfumes, o Procon-SP também analisou os preços dos tradicionais buquês de rosas vermelhas. Nesse caso, a alta foi de 3,71%, índice próximo à inflação acumulada no período, medida pelo índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que registrou variação de 3,50%.
Diante dos aumentos, o órgão orienta os consumidores a pesquisarem preços em diferentes estabelecimentos, compararem as condições de pagamento e verificarem as políticas de troca antes da compra. A recomendação vale tanto para lojas físicas quanto para compras pela internet.
Nas compras online, o Procon-SP alerta para a necessidade de verificar a reputação do site, conferir dados como CNPJ e canais de atendimento e desconfiar de ofertas muito abaixo do valor de mercado, já que golpes costumam aumentar em datas comemorativas.
O órgão também lembra que, em compras realizadas pela internet, o consumidor tem direito de desistir da aquisição em até sete dias após o recebimento do produto, com devolução integral dos valores pagos.
Para quem pretende comemorar a data em restaurantes, hotéis ou motéis, a orientação é verificar previamente informações como taxas de serviço, couvert artístico, preços, formas de pagamento e necessidade de reserva, evitando surpresas na hora de fechar a conta.
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