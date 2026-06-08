Quem pretende presentear no Dia dos Namorados, celebrado na quinta-feira (12), deve pesquisar os preços antes de comprar. Levantamento realizado pelo Procon-SP aponta que os perfumes ficaram, em média, 14,78% mais caros em relação ao ano passado.

O estudo comparou os preços de 31 perfumes importados vendidos em seis lojas virtuais entre abril de 2025 e abril de 2026. Um dos exemplos citados é o perfume Blue Seduction Eau de Toilette 50 ml, que passou de um preço médio de R$ 139,60 para R$ 187,47 em um ano.

Além dos perfumes, o Procon-SP também analisou os preços dos tradicionais buquês de rosas vermelhas. Nesse caso, a alta foi de 3,71%, índice próximo à inflação acumulada no período, medida pelo índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que registrou variação de 3,50%.