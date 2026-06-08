09 de junho de 2026
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Pais já podem cadastrar alunos para almoço nas férias

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência SP
Durante as férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades que possuem alimentação centralizada
Durante as férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades que possuem alimentação centralizada

Pais e responsáveis por alunos da rede estadual de ensino já podem realizar o cadastro para que os estudantes tenham acesso ao almoço oferecido pelas escolas durante o período de férias de julho. As inscrições começaram nesta segunda-feira (8) e seguem até 26 de junho.

A iniciativa é destinada aos estudantes que necessitam complementar a alimentação durante o recesso escolar, previsto pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) entre os dias 7 e 23 de julho.

Durante as férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades que possuem alimentação centralizada, ou seja, aquelas que contam com contratos próprios de cozinheiras e aquisição direta dos insumos pela Secretaria da Educação.

De acordo com a Seduc-SP, os cardápios são elaborados por nutricionistas e seguem as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo refeições balanceadas e adequadas às necessidades nutricionais dos estudantes.

Para participar, os pais ou responsáveis devem manifestar interesse por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente na secretaria da escola onde o aluno está matriculado.

A Secretaria da Educação reforça a importância do cadastro antecipado para que as unidades possam planejar a quantidade de refeições a serem preparadas, evitando desperdícios e garantindo o atendimento à demanda.

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