Pais e responsáveis por alunos da rede estadual de ensino já podem realizar o cadastro para que os estudantes tenham acesso ao almoço oferecido pelas escolas durante o período de férias de julho. As inscrições começaram nesta segunda-feira (8) e seguem até 26 de junho.

A iniciativa é destinada aos estudantes que necessitam complementar a alimentação durante o recesso escolar, previsto pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) entre os dias 7 e 23 de julho.

Durante as férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades que possuem alimentação centralizada, ou seja, aquelas que contam com contratos próprios de cozinheiras e aquisição direta dos insumos pela Secretaria da Educação.