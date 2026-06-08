Pais e responsáveis por alunos da rede estadual de ensino já podem realizar o cadastro para que os estudantes tenham acesso ao almoço oferecido pelas escolas durante o período de férias de julho. As inscrições começaram nesta segunda-feira (8) e seguem até 26 de junho.
A iniciativa é destinada aos estudantes que necessitam complementar a alimentação durante o recesso escolar, previsto pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) entre os dias 7 e 23 de julho.
Durante as férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades que possuem alimentação centralizada, ou seja, aquelas que contam com contratos próprios de cozinheiras e aquisição direta dos insumos pela Secretaria da Educação.
De acordo com a Seduc-SP, os cardápios são elaborados por nutricionistas e seguem as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo refeições balanceadas e adequadas às necessidades nutricionais dos estudantes.
Para participar, os pais ou responsáveis devem manifestar interesse por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente na secretaria da escola onde o aluno está matriculado.
A Secretaria da Educação reforça a importância do cadastro antecipado para que as unidades possam planejar a quantidade de refeições a serem preparadas, evitando desperdícios e garantindo o atendimento à demanda.
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