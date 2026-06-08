Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e injúria após agredir a companheira, uma adolescente de 17 anos, na tarde deste domingo (7), em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de violência doméstica. No local, a vítima relatou que havia realizado um trabalho como servente junto ao avô e que o companheiro exigiu parte do dinheiro recebido. Diante da recusa, ele passou a ofendê-la verbalmente e a agredi-la.

Ainda conforme o registro policial, para tentar se defender, a adolescente pegou duas facas de cozinha. Mesmo assim, o agressor conseguiu derrubá-la e a feriu na perna. Em seguida, apoderou-se de um tijolo e continuou as agressões.