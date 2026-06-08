Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e injúria após agredir a companheira, uma adolescente de 17 anos, na tarde deste domingo (7), em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de violência doméstica. No local, a vítima relatou que havia realizado um trabalho como servente junto ao avô e que o companheiro exigiu parte do dinheiro recebido. Diante da recusa, ele passou a ofendê-la verbalmente e a agredi-la.
Ainda conforme o registro policial, para tentar se defender, a adolescente pegou duas facas de cozinha. Mesmo assim, o agressor conseguiu derrubá-la e a feriu na perna. Em seguida, apoderou-se de um tijolo e continuou as agressões.
A vítima relatou ainda que o homem tentou atingi-la novamente com o tijolo. Para se proteger, ela colocou o braço à frente do corpo e sofreu uma fratura. Durante a agressão, a jovem também conseguiu ferir o suspeito na perna com uma das facas, em ato de defesa.
Diante da situação de flagrante, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher. Duas facas de cozinha foram apreendidas. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, incluindo proibição de contato e aproximação, além do afastamento do agressor do lar.
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