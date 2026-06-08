Um morador de Araçatuba registrou um boletim de ocorrência após se envolver em uma suposta oportunidade de renda extra divulgada pela internet e passar a enfrentar cobranças consideradas indevidas, além da visita inesperada de pessoas desconhecidas em sua residência.
Segundo relato prestado à Polícia Civil, o caso teve início em abril, quando ele recebeu mensagens por WhatsApp oferecendo uma forma de obter ganhos financeiros por meio da criação de links relacionados a pedidos de compra. A proposta previa o pagamento de valores por cada tarefa concluída.
A vítima informou que aderiu à atividade e, inicialmente, chegou a receber pagamentos pelas operações realizadas. No entanto, após algum tempo, o sistema utilizado teria começado a apresentar falhas, e os depósitos passaram a não ocorrer da mesma forma.
De acordo com o boletim, a situação se agravou quando o responsável pelos contatos passou a exigir a devolução de R$ 1 mil, alegando que a quantia teria sido transferida por engano para a conta do participante. O morador negou ter recebido qualquer valor indevido e recusou a cobrança.
Dias depois, o caso ganhou um contorno ainda mais preocupante. Conforme registrado na ocorrência, dois homens desconhecidos foram até a residência da vítima em um veículo VW Parati de cor preta. No local, eles conversaram com a mãe do morador e afirmaram que a família estaria de posse de um dinheiro que lhes pertenceria.
Surpreso com a situação, o comunicante declarou não conhecer os indivíduos e afirmou desconhecer de que forma eles tiveram acesso ao seu endereço residencial.
Embora a visita tenha causado temor e desconforto aos familiares, não houve registro de ameaças diretas ou agressões durante a abordagem.
O caso foi formalmente encaminhado à Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias envolvendo a suposta fraude eletrônica, a cobrança realizada e a identificação das pessoas envolvidas no episódio.
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