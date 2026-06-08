Um morador de Araçatuba registrou um boletim de ocorrência após se envolver em uma suposta oportunidade de renda extra divulgada pela internet e passar a enfrentar cobranças consideradas indevidas, além da visita inesperada de pessoas desconhecidas em sua residência.

Segundo relato prestado à Polícia Civil, o caso teve início em abril, quando ele recebeu mensagens por WhatsApp oferecendo uma forma de obter ganhos financeiros por meio da criação de links relacionados a pedidos de compra. A proposta previa o pagamento de valores por cada tarefa concluída.

A vítima informou que aderiu à atividade e, inicialmente, chegou a receber pagamentos pelas operações realizadas. No entanto, após algum tempo, o sistema utilizado teria começado a apresentar falhas, e os depósitos passaram a não ocorrer da mesma forma.