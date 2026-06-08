Araçatuba será o centro das discussões sobre prevenção de desastres e combate às queimadas nesta terça-feira (9), ao sediar um importante encontro regional promovido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.
A reunião acontecerá a partir das 9h, no Unisalesiano, e reunirá prefeitos, coordenadores municipais da Defesa Civil e representantes de diversas cidades da região noroeste paulista. O objetivo é alinhar estratégias e ampliar a capacidade de resposta dos municípios diante de situações de emergência, especialmente durante o período de estiagem.
O evento contará com a presença do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro, que conduzirá os trabalhos e apresentará diretrizes voltadas à prevenção de riscos e à atuação integrada entre Estado e municípios.
Um dos destaques da programação será a entrega dos kits estiagem da Operação SP Sem Fogo 2026. Os equipamentos serão destinados às cidades que cumpriram os critérios estabelecidos pelo Governo do Estado e servirão para reforçar as ações preventivas e o enfrentamento de ocorrências relacionadas à seca e aos incêndios.
Representando Araçatuba, estarão presentes o prefeito Lucas Zanatta (PL), o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, além do coordenador da Defesa Civil do município, Eduardo Cardozo.
A iniciativa busca fortalecer a articulação regional em um período considerado crítico para o Estado de São Paulo, quando a baixa umidade do ar e a falta de chuvas elevam significativamente o risco de queimadas em áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental.
A Operação SP Sem Fogo integra uma série de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado para reduzir focos de incêndio, preservar recursos naturais e garantir maior segurança à população. Com a distribuição dos kits, os municípios passam a contar com mais estrutura para atuar de forma rápida e eficiente diante de situações de risco.
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