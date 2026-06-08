Araçatuba será o centro das discussões sobre prevenção de desastres e combate às queimadas nesta terça-feira (9), ao sediar um importante encontro regional promovido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

A reunião acontecerá a partir das 9h, no Unisalesiano, e reunirá prefeitos, coordenadores municipais da Defesa Civil e representantes de diversas cidades da região noroeste paulista. O objetivo é alinhar estratégias e ampliar a capacidade de resposta dos municípios diante de situações de emergência, especialmente durante o período de estiagem.

O evento contará com a presença do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro, que conduzirá os trabalhos e apresentará diretrizes voltadas à prevenção de riscos e à atuação integrada entre Estado e municípios.