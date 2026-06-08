A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (8) uma sessão com uma pauta extensa e de grande relevância para o município. Ao todo, dez projetos serão apreciados pelos vereadores, incluindo propostas voltadas à saúde, assistência social, educação, infraestrutura e gestão pública.

Entre os principais temas está a segunda discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2027. Também retorna ao plenário o projeto que cria o Domicílio Tributário Eletrônico, ferramenta destinada a modernizar a comunicação entre a Prefeitura e os contribuintes.

Na área da saúde, os parlamentares analisarão a abertura de crédito suplementar superior a R$ 650 mil para fortalecer o programa "Agora Tem Especialista", iniciativa voltada à ampliação do atendimento especializado à população. Outro projeto prevê ajustes orçamentários para destinar R$ 100 mil ao Lar Vicentino, instituição que presta assistência a idosos no município.