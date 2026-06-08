A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (8) uma sessão com uma pauta extensa e de grande relevância para o município. Ao todo, dez projetos serão apreciados pelos vereadores, incluindo propostas voltadas à saúde, assistência social, educação, infraestrutura e gestão pública.
Entre os principais temas está a segunda discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2027. Também retorna ao plenário o projeto que cria o Domicílio Tributário Eletrônico, ferramenta destinada a modernizar a comunicação entre a Prefeitura e os contribuintes.
Na área da saúde, os parlamentares analisarão a abertura de crédito suplementar superior a R$ 650 mil para fortalecer o programa "Agora Tem Especialista", iniciativa voltada à ampliação do atendimento especializado à população. Outro projeto prevê ajustes orçamentários para destinar R$ 100 mil ao Lar Vicentino, instituição que presta assistência a idosos no município.
A pauta ainda inclui autorização para suplementação de R$ 232 mil destinada à construção e manutenção de bacias coletoras, medida que busca melhorar o sistema de drenagem urbana e minimizar problemas causados pelas chuvas.
Os vereadores também discutirão uma proposta que altera a destinação de lotes comerciais no bairro Rosa Alberton, permitindo sua reversão para uso residencial, além de um projeto que atualiza dispositivos relacionados a repasses, auxílios e subvenções municipais previstos para 2026.
De autoria parlamentar, um dos projetos propõe a realização de visitas periódicas de estudantes da rede municipal às hortas comunitárias, incentivando a educação ambiental e alimentar. Outra iniciativa busca instituir oficialmente o Dia do Barbeiro em Penápolis, acompanhado de ações sociais voltadas à comunidade.
Também será votada, em segunda discussão, uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que elimina restrições relacionadas ao acúmulo de cargos para professores, tema que tem gerado debates entre os profissionais da educação.
A sessão está marcada para as 19h e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal, permitindo que a população acompanhe as discussões e decisões dos vereadores.
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