A Polícia Civil de Dracena, a cerca de 160 km de Araçatuba, instaurou um inquérito para esclarecer a morte de Thalya Andréya Canhim Nunes, de 21 anos, encontrada morta na manhã desse domingo (7), nos fundos de uma residência localizada na Avenida Alcides Chacon Couto, no bairro Metrópole.

A jovem, mãe de três filhos, apresentava sinais de violência pelo corpo. De acordo com as informações preliminares apuradas pelas autoridades, havia ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. Próximo ao pescoço da vítima também foi encontrado um cadarço, objeto que será analisado para verificar se possui relação direta com a causa da morte.

O local foi isolado para o trabalho da perícia científica, que recolheu vestígios e materiais considerados importantes para a investigação. O caso foi registrado como morte suspeita, mas uma das linhas de apuração consideradas pelas autoridades é a de feminicídio.