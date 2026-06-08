A Polícia Civil de Dracena, a cerca de 160 km de Araçatuba, instaurou um inquérito para esclarecer a morte de Thalya Andréya Canhim Nunes, de 21 anos, encontrada morta na manhã desse domingo (7), nos fundos de uma residência localizada na Avenida Alcides Chacon Couto, no bairro Metrópole.
A jovem, mãe de três filhos, apresentava sinais de violência pelo corpo. De acordo com as informações preliminares apuradas pelas autoridades, havia ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. Próximo ao pescoço da vítima também foi encontrado um cadarço, objeto que será analisado para verificar se possui relação direta com a causa da morte.
O local foi isolado para o trabalho da perícia científica, que recolheu vestígios e materiais considerados importantes para a investigação. O caso foi registrado como morte suspeita, mas uma das linhas de apuração consideradas pelas autoridades é a de feminicídio.
Durante o andamento das diligências, o companheiro da vítima, de 24 anos, compareceu espontaneamente à Central de Polícia Judiciária (CPJ), acompanhado de advogado. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame cautelar de corpo de delito.
As mães de Thalya e do companheiro também foram ouvidas pelos investigadores, que buscam reunir elementos capazes de esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar eventuais responsabilidades.
Além disso, o telefone celular da jovem e outros objetos recolhidos na residência foram apreendidos para perícia técnica. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, onde exames necroscópicos deverão apontar as causas da morte e contribuir para o avanço das investigações.
O caso segue sob responsabilidade das equipes especializadas da Polícia Civil, que trabalham para esclarecer as circunstâncias da morte da jovem.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.