Após um longo período marcado por tempo seco, baixa umidade do ar e temperaturas mais amenas, a previsão meteorológica indica o retorno da chuva em Araçatuba e região nesta semana. Dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), referência para o Noroeste Paulista, apontam que o tempo permanece firme até quarta-feira (10), com máximas entre 26°C e 27°C e índices de umidade relativa do ar abaixo dos 35%.

A mudança nas condições climáticas deve ocorrer a partir de quinta-feira (11), quando áreas de instabilidade avançam sobre a região. A previsão indica mínima de 15°C e máxima de 23°C, além de acumulado de 18,1 milímetros de chuva. O aumento da nebulosidade e da umidade também deverá amenizar o tempo seco que predominou nas últimas semanas em Araçatuba.

Na sexta-feira (12), a chuva deve continuar, com previsão de mais 21,2 milímetros. Somando os dois dias, o acumulado poderá ultrapassar 39 milímetros na cidade. Apesar das precipitações, as temperaturas seguem amenas, variando entre 15°C e 23°C. Já no fim de semana, o tempo volta a abrir, com predomínio de sol e temperaturas máximas entre 24°C e 26°C.