A Prefeitura de Araçatuba formalizou a renovação do convênio com a Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), entidade responsável pela gestão dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no município. O extrato do termo aditivo foi publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial.

A parceria é executada pela Zatti Saúde, braço da MSMT que assumiu, em junho de 2025, o atendimento das 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, incluindo três unidades localizadas na zona rural. A APS é considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), concentrando serviços como consultas médicas, vacinação, acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, pré-natal e ações de prevenção.

De acordo com o documento, o aditivo tem validade de 12 meses, com efeitos retroativos a partir de 1º de junho. O valor inicial do Convênio era de R$ 53,95 milhões. Com a atualização do plano de trabalho, o montante recebeu acréscimo de 18,29%, passando para R$ 63,81 milhões.