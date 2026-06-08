A Prefeitura de Araçatuba formalizou a renovação do convênio com a Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), entidade responsável pela gestão dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no município. O extrato do termo aditivo foi publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial.
A parceria é executada pela Zatti Saúde, braço da MSMT que assumiu, em junho de 2025, o atendimento das 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, incluindo três unidades localizadas na zona rural. A APS é considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), concentrando serviços como consultas médicas, vacinação, acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, pré-natal e ações de prevenção.
De acordo com o documento, o aditivo tem validade de 12 meses, com efeitos retroativos a partir de 1º de junho. O valor inicial do Convênio era de R$ 53,95 milhões. Com a atualização do plano de trabalho, o montante recebeu acréscimo de 18,29%, passando para R$ 63,81 milhões.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, parte do reajuste está relacionada à atualização salarial dos profissionais vinculados ao convênio, conforme determinações previstas nas convenções coletivas das categorias envolvidas. A pasta também aponta a necessidade de ampliação das equipes para atender ao crescimento da demanda nas unidades de saúde.
O termo prevê ainda alterações em áreas específicas da prestação de serviços. Entre elas está a revisão dos recursos destinados a exames laboratoriais, item que registrou aumento de 66,67% em relação aos valores anteriormente previstos.
Outra medida anunciada é a ampliação do atendimento estendido em mais três unidades de saúde. A iniciativa será implementada nas UBSs dos bairros Turrini, TV e São José. Elas se somarão às unidades Umuarama 2, Moradas dos Nobres e Planalto, que já haviam recebido ampliação de horário no início da vigência do convênio.
A prestação de contas do primeiro ano de execução da parceria está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira (11), às 9h, no auditório Papa Francisco, do UniSalesiano. Durante o evento, a Missão Salesiana deverá apresentar os investimentos realizados e os indicadores relacionados à assistência prestada na rede básica.
Também serão divulgados dados referentes ao convênio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), responsável pelos serviços oferecidos nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps).
Em nota divulgada pela administração municipal, a secretária de Saúde, Lucila Bistaffa, afirmou que a reorganização da rede pública é um processo gradual e destacou ações voltadas à revisão de protocolos, fluxos assistenciais e agendas de atendimento. A gestora também reconheceu que ainda existem desafios a serem enfrentados na saúde pública municipal e que a renovação do convênio faz parte da estratégia adotada pela administração para ampliar a capacidade de atendimento e aprimorar os serviços oferecidos à população.
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