Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Primavera, em Araçatuba. A prisão foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina pela Rua Judity Marchareti.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe observou o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele apresentou comportamento nervoso, o que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 50 pedras de crack embaladas e prontas para comercialização, além de R$ 100 em dinheiro.