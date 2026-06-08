09 de junho de 2026
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ARAÇATUBA

Homem é preso com 50 pedras de crack prontas para venda

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Abordagem ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Primavera, em Araçatuba
Abordagem ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Primavera, em Araçatuba

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Primavera, em Araçatuba. A prisão foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina pela Rua Judity Marchareti.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe observou o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele apresentou comportamento nervoso, o que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 50 pedras de crack embaladas e prontas para comercialização, além de R$ 100 em dinheiro.

Ainda de acordo com a ocorrência, o homem confessou que realizava a venda dos entorpecentes. Diante da situação, ele foi encaminhado ao Plantão Policial.

Após a apresentação dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

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