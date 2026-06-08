Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Primavera, em Araçatuba. A prisão foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina pela Rua Judity Marchareti.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe observou o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele apresentou comportamento nervoso, o que motivou a abordagem policial.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 50 pedras de crack embaladas e prontas para comercialização, além de R$ 100 em dinheiro.
Ainda de acordo com a ocorrência, o homem confessou que realizava a venda dos entorpecentes. Diante da situação, ele foi encaminhado ao Plantão Policial.
Após a apresentação dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
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