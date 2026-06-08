09 de junho de 2026
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POLONI

Carro pega fogo após batida e mata grávida e motorista de 23 anos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente frontal deixou ainda duas pessoas gravemente feridas; um dos veículos pegou fogo após o impacto
Acidente frontal deixou ainda duas pessoas gravemente feridas; um dos veículos pegou fogo após o impacto

Uma mulher grávida de oito meses e um jovem de 23 anos perderam a vida em um grave acidente registrado na madrugada dessse domingo (7) na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), no trecho que passa pelo município de Poloni, cidade a aproximadmanete 90 km de Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a tragédia aconteceu após um dos automóveis envolvidos atravessar para a faixa contrária da pista, provocando uma colisão frontal.

Com a força da batida, um dos carros foi tomado pelas chamas. O motorista do veículo, Leonardo José Moraes Dezani, de 23 anos, ficou preso entre as ferragens e morreu no local.

A condutora do outro automóvel, Emily Salvione Correia, de 31 anos e grávida de oito meses, também não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda na rodovia.

Além das duas vítimas, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Elas receberam os primeiros atendimentos das equipes de resgate e foram encaminhadas para a Santa Casa de Monte Aprazível.

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