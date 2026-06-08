Uma mulher grávida de oito meses e um jovem de 23 anos perderam a vida em um grave acidente registrado na madrugada dessse domingo (7) na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), no trecho que passa pelo município de Poloni, cidade a aproximadmanete 90 km de Araçatuba.
De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a tragédia aconteceu após um dos automóveis envolvidos atravessar para a faixa contrária da pista, provocando uma colisão frontal.
Com a força da batida, um dos carros foi tomado pelas chamas. O motorista do veículo, Leonardo José Moraes Dezani, de 23 anos, ficou preso entre as ferragens e morreu no local.
A condutora do outro automóvel, Emily Salvione Correia, de 31 anos e grávida de oito meses, também não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda na rodovia.
Além das duas vítimas, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Elas receberam os primeiros atendimentos das equipes de resgate e foram encaminhadas para a Santa Casa de Monte Aprazível.
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