A revisão do Plano Diretor Participativo de Birigui será o principal tema da sessão ordinária da Câmara Municipal marcada para esta terça-feira (9). Considerado o principal instrumento de planejamento urbano do município, o projeto estabelece diretrizes para o crescimento da cidade, organização territorial, desenvolvimento econômico, preservação ambiental e expansão urbana para os próximos anos. A proposta é resultado de estudos técnicos e de um processo de participação popular realizado ao longo da revisão do documento.

Entre os pontos centrais do projeto estão a definição de novas regras para uso e ocupação do solo, a divisão do território em macrozonas urbanas, rurais e ambientais, além da criação de mecanismos para incentivar o desenvolvimento ordenado da cidade. O texto também busca ampliar a oferta de habitação de interesse social, estimular a geração de emprego e renda e fortalecer políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, infraestrutura e qualidade de vida da população.

O novo Plano Diretor ainda prevê instrumentos urbanísticos para combater a ociosidade de áreas urbanas, incentivar novos empreendimentos, proteger áreas ambientais e criar condições para implantação de futuros distritos industriais e projetos estratégicos para o município. A proposta também estabelece diretrizes para preservação de patrimônios históricos, ampliação de áreas verdes, regularização fundiária e expansão planejada da malha urbana.