A revisão do Plano Diretor Participativo de Birigui será o principal tema da sessão ordinária da Câmara Municipal marcada para esta terça-feira (9). Considerado o principal instrumento de planejamento urbano do município, o projeto estabelece diretrizes para o crescimento da cidade, organização territorial, desenvolvimento econômico, preservação ambiental e expansão urbana para os próximos anos. A proposta é resultado de estudos técnicos e de um processo de participação popular realizado ao longo da revisão do documento.
Entre os pontos centrais do projeto estão a definição de novas regras para uso e ocupação do solo, a divisão do território em macrozonas urbanas, rurais e ambientais, além da criação de mecanismos para incentivar o desenvolvimento ordenado da cidade. O texto também busca ampliar a oferta de habitação de interesse social, estimular a geração de emprego e renda e fortalecer políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, infraestrutura e qualidade de vida da população.
O novo Plano Diretor ainda prevê instrumentos urbanísticos para combater a ociosidade de áreas urbanas, incentivar novos empreendimentos, proteger áreas ambientais e criar condições para implantação de futuros distritos industriais e projetos estratégicos para o município. A proposta também estabelece diretrizes para preservação de patrimônios históricos, ampliação de áreas verdes, regularização fundiária e expansão planejada da malha urbana.
Outro projeto que deve chamar atenção dos vereadores trata da autorização para pagamento retroativo dos valores decorrentes do descongelamento dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal. A proposta contempla diferenças salariais relacionadas aos períodos entre maio de 2020 e dezembro de 2021, além do intervalo entre abril de 2024 e setembro de 2025, quando reajustes e progressões funcionais estiveram suspensos.
De acordo com a justificativa apresentada pela Mesa Diretora, a medida busca garantir a recomposição remuneratória dos servidores do Poder Legislativo, observando os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal. O texto prevê que os valores poderão ser pagos em parcela única ou de forma parcelada, conforme a disponibilidade financeira da Câmara Municipal.
Além dessas matérias, outros projetos integram a pauta da sessão. Os trabalhos legislativos terão início às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Birigui, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e canais oficiais do Legislativo.
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