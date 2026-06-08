Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação nativa mobilizou equipes de segurança e emergência na noite deste domingo (7), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 nas proximidades dos bairros Jequitibás, Colinas e Residencial Jacarandá.

Ao chegarem ao local, policiais militares encontraram chamas que chegavam a aproximadamente três metros de altura.

Favorecido pelo tempo seco e pela grande quantidade de vegetação ressecada, o fogo se espalhou rapidamente pela área, gerando preocupação entre moradores e autoridades.