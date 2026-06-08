Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação nativa mobilizou equipes de segurança e emergência na noite deste domingo (7), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 nas proximidades dos bairros Jequitibás, Colinas e Residencial Jacarandá.
Ao chegarem ao local, policiais militares encontraram chamas que chegavam a aproximadamente três metros de altura.
Favorecido pelo tempo seco e pela grande quantidade de vegetação ressecada, o fogo se espalhou rapidamente pela área, gerando preocupação entre moradores e autoridades.
As chamas também avançaram em direção às margens da Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), representando risco para motoristas que trafegavam pelo trecho. Diante da situação, o policiamento rodoviário foi imediatamente acionado para acompanhar a ocorrência e orientar os condutores.
O Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar no combate ao incêndio. Com a chegada do caminhão autobomba, as equipes iniciaram os trabalhos de contenção e conseguiram controlar o avanço das chamas, evitando que o fogo atingisse áreas residenciais ou provocasse consequências mais graves.
Apesar da gravidade da ocorrência e da extensa área atingida, não houve registro de vítimas.
As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre a origem do fogo ou eventual responsabilidade pelo ocorrido.
A rápida atuação integrada entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e policiamento rodoviário foi fundamental para controlar a situação e garantir a segurança da população e dos usuários da rodovia.
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