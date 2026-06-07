Um eletricista de 68 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (6) depois de ser flagrado por policiais militares rodoviários dirigindo embriagado e causar uma batida traseira na rodovia Senador Teotônio Vilela, que liga Araçatuba a Birigui.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma técnica de enfermagem, de 26 anos, seguia com o veículo Fiat/Stilo pela via. Em determinado momento, o autor, que estava em um Fiat/Uno, não percebeu e colidiu na traseira do automóvel.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos na face. Ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi de 064 miligramas de álcool por litro alveolar, o que configura embriaguez ao volante. Na sequência, o idoso foi levado até o pronto-socorro da Santa Casa para atendimento médico. Ele continuou internado sob escolta policial, já que recebeu voz de prisão em flagrante.