09 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
EMBRIAGUEZ

Idoso é preso por embriaguez após acidente em rodovia

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Idoso passou pelo teste do bafômetro e resultado foi de 0,64 miligramas de álcool por litro alveolar, o que configura crime de embriaguez
Idoso passou pelo teste do bafômetro e resultado foi de 0,64 miligramas de álcool por litro alveolar, o que configura crime de embriaguez

Um eletricista de 68 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (6) depois de ser flagrado por policiais militares rodoviários dirigindo embriagado e causar uma batida traseira na rodovia Senador Teotônio Vilela, que liga Araçatuba a Birigui.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma técnica de enfermagem, de 26 anos, seguia com o veículo Fiat/Stilo pela via. Em determinado momento, o autor, que estava em um Fiat/Uno, não percebeu e colidiu na traseira do automóvel.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos na face. Ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi de 064 miligramas de álcool por litro alveolar, o que configura embriaguez ao volante. Na sequência, o idoso foi levado até o pronto-socorro da Santa Casa para atendimento médico. Ele continuou internado sob escolta policial, já que recebeu voz de prisão em flagrante.

A condutora do carro atingido não sofreu ferimentos. Ela também fez o teste do bafômetro, mas foi negativo para embriaguez. A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar o caso.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários