09 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido por tráfico no Água Branca

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Durante as buscas, foram apreendidas 21 porções de maconha, sendo 18 embaladas em sacos do tipo ziplock e outras três porções maiores
Durante as buscas, foram apreendidas 21 porções de maconha, sendo 18 embaladas em sacos do tipo ziplock e outras três porções maiores

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite de sábado (6) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Água Branca, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após uma abordagem realizada durante patrulhamento pela região.

Segundo informações da corporação, os policiais visualizaram uma motocicleta trafegando em alta velocidade pelas ruas do bairro. Após breve acompanhamento, o condutor foi abordado na Rua Joana Favarin Jorge. Durante a conversa com a equipe, ele apresentou versões contraditórias sobre o motivo de estar no local e acabou revelando que pretendia comprar entorpecentes em uma residência próxima.

Com base nas informações obtidas, os policiais seguiram até um imóvel localizado na Rua Cláudio Dionísio Sanches de Souza, onde encontraram um adolescente em frente à residência indicada. Questionado sobre a denúncia, ele admitiu que realizava a venda de drogas e levou os policiais até o quarto onde armazenava os entorpecentes.

Durante as buscas, foram apreendidas 21 porções de maconha, sendo 18 embaladas em sacos do tipo ziplock e outras três porções maiores. Também foram localizados uma balança de precisão utilizada para o fracionamento da droga e um aparelho celular.

O adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial acompanhado pelos responsáveis legais. Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O menor permaneceu à disposição da Justiça.

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