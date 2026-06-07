Uma discussão entre uma aposentada de 70 anos e a síndica de um residencial localizado na Avenida Umuarama, em Araçatuba, terminou em agressões físicas no fim da tarde deste sábado (6). A Polícia Militar foi acionada por moradores para atender a ocorrência, que foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher e do Idoso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento começou após a administradora do residencial procurar a idosa para questionar uma alteração feita na porta de entrada do bloco onde ela mora.

Segundo relato da aposentada, a porta produzia ruídos excessivos e, para amenizar o problema, ela utilizou fita dupla face e retirou uma peça da estrutura. A intervenção foi percebida pelo vigia do local, que comunicou o fato à responsável pelo condomínio.