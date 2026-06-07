Uma discussão entre uma aposentada de 70 anos e a síndica de um residencial localizado na Avenida Umuarama, em Araçatuba, terminou em agressões físicas no fim da tarde deste sábado (6). A Polícia Militar foi acionada por moradores para atender a ocorrência, que foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher e do Idoso.
De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento começou após a administradora do residencial procurar a idosa para questionar uma alteração feita na porta de entrada do bloco onde ela mora.
Segundo relato da aposentada, a porta produzia ruídos excessivos e, para amenizar o problema, ela utilizou fita dupla face e retirou uma peça da estrutura. A intervenção foi percebida pelo vigia do local, que comunicou o fato à responsável pelo condomínio.
Acompanhada do funcionário, a síndica foi até o apartamento para verificar o ocorrido. Durante a conversa, houve uma troca de acusações que evoluiu para vias de fato.
Conforme os depoimentos colhidos pela polícia, a idosa teria puxado os cabelos da síndica. Em seguida, a representante do residencial teria segurado a aposentada pelo pescoço e provocado arranhões em seu braço esquerdo e no rosto.
O vigia relatou aos policiais que presenciou toda a cena e tentou intervir para separar as envolvidas. Já uma vizinha que mora no andar superior informou ter ouvido pedidos de socorro e, ao observar pela janela, viu parte da confusão. Segundo ela, o funcionário aparentava tentar conter o confronto, enquanto a síndica fazia movimentos com os braços em direção à aposentada.
Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao endereço, a síndica já havia deixado o local. A vítima e o vigia foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.
A autoridade policial determinou a expedição de guia para exame de corpo de delito, que deverá ser realizado pela aposentada no Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.
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