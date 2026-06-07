A primeira noite do Juninão 2026 atraiu cerca de 3 mil pessoas ao Parque Municipal da Fazenda, em Araçatuba, na sexta-feira (5). O evento, promovido pela Prefeitura, teve apresentações culturais, música ao vivo, comidas típicas e forte participação das entidades assistenciais responsáveis pelas barracas.

Famílias, crianças, jovens e idosos aproveitaram a programação em um ambiente marcado pelo clima de festa junina e pela valorização das tradições populares. Um dos destaques da noite foi a praça de alimentação, que contou com diversas opções de doces e salgados comercializados por instituições sociais do município.

Participam desta edição entidades como a Associação Ebenézer, Voleibol Adaptado de Araçatuba, Casa Terapêutica LPP, Centro de Tradições Culturais, Associação Avidda, Associação Educacional e Recreativa 2 de Dezembro (Aerde), Centro de Apoio à Família (CAF), AADEFA, IPVPP e o grupo Vida Saudável na Comunidade.