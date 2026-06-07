A primeira noite do Juninão 2026 atraiu cerca de 3 mil pessoas ao Parque Municipal da Fazenda, em Araçatuba, na sexta-feira (5). O evento, promovido pela Prefeitura, teve apresentações culturais, música ao vivo, comidas típicas e forte participação das entidades assistenciais responsáveis pelas barracas.
Famílias, crianças, jovens e idosos aproveitaram a programação em um ambiente marcado pelo clima de festa junina e pela valorização das tradições populares. Um dos destaques da noite foi a praça de alimentação, que contou com diversas opções de doces e salgados comercializados por instituições sociais do município.
Participam desta edição entidades como a Associação Ebenézer, Voleibol Adaptado de Araçatuba, Casa Terapêutica LPP, Centro de Tradições Culturais, Associação Avidda, Associação Educacional e Recreativa 2 de Dezembro (Aerde), Centro de Apoio à Família (CAF), AADEFA, IPVPP e o grupo Vida Saudável na Comunidade.
A programação cultural teve início com apresentações juninas dos alunos da Escola Municipal de Dança. Durante toda a noite, o personagem Zé Palha, do grupo Animania, circulou pelo espaço interagindo com o público, especialmente com as crianças.
O encerramento ficou por conta do Trio Jurubeba, que animou os visitantes com forró pé-de-serra e clássicos do repertório junino. O público acompanhou o show até o fim e ocupou a frente do palco em clima de dança e confraternização.
Durante a abertura, o prefeito Lucas Zanatta destacou a importância social do evento e afirmou que a proposta é ampliar o alcance da programação para outras regiões da cidade. A secretária municipal de Cultura, Vanessa Manarelli, ressaltou o papel do Juninão na preservação das tradições culturais locais.
A primeira-dama e presidente do Conselho do Fundo Social, Priscila Zanatta, destacou a participação das famílias e o impacto positivo da movimentação nas barracas para os projetos sociais desenvolvidos pelas entidades ao longo do ano.
A abertura também contou com a presença da presidente do Fundo Social, Lenice Freitas, além dos vereadores Edna Flor, presidente da Câmara Municipal, e João Pedro Pugina.
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