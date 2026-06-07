Uma discussão entre um casal terminou em acidente na tarde deste sábado (6), no bairro Art Ville, em Birigui. A ocorrência foi registrada na Rua Ambrósio Xavier de Farias e resultou no capotamento de um veículo Honda Civic. No carro estavam uma jovem de 22 anos e seu filho, de pouco mais de um ano de idade.

Segundo informações apuradas, a motorista conversava com o companheiro, de 35 anos, que estava do lado de fora do veículo, em frente a um estabelecimento comercial. Durante o desentendimento, o homem teria tentado retirar a chave da ignição pelo vidro aberto do automóvel.

Nesse momento, a condutora acelerou o veículo, que atingiu um Chevrolet Corsa estacionado regularmente na via. Com a força do impacto, o Honda Civic capotou e houve vazamento de combustível no local.