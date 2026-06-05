Um segurança passou a ser investigado após ser acusado de se apresentar como policial civil e intimidar uma idosa depois de um acidente de trânsito registrado na última quarta-feira (3), em Araçatuba. O boletim de ocorrência foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (5), após o homem começar a exigir dinheiro da mulher.

De acordo com o registro policial, a vítima conduzia um Volkswagen Fox pela rua Tomé de Sousa quando, ao cruzar a rua Marcílio Dias, se envolveu em uma colisão com outro veículo.

Segundo a mulher, logo após o acidente, o outro motorista afirmou ser policial civil, exibiu um distintivo funcional e colocou uma arma na cintura enquanto circulava pelo local. Um segundo homem, identificado como genro da vítima, também teria presenciado os fatos.