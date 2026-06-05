Um segurança passou a ser investigado após ser acusado de se apresentar como policial civil e intimidar uma idosa depois de um acidente de trânsito registrado na última quarta-feira (3), em Araçatuba. O boletim de ocorrência foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (5), após o homem começar a exigir dinheiro da mulher.
De acordo com o registro policial, a vítima conduzia um Volkswagen Fox pela rua Tomé de Sousa quando, ao cruzar a rua Marcílio Dias, se envolveu em uma colisão com outro veículo.
Segundo a mulher, logo após o acidente, o outro motorista afirmou ser policial civil, exibiu um distintivo funcional e colocou uma arma na cintura enquanto circulava pelo local. Um segundo homem, identificado como genro da vítima, também teria presenciado os fatos.
A mulher informou que, apesar do acidente, as partes chegaram a um acordo para o reparo dos danos, já que ela teria invadido a preferencial. No entanto, procurou a Polícia Civil após receber mensagens e áudios cobrando novos valores relacionados ao acidente.
Conforme o boletim de ocorrência, o homem passou a exigir o pagamento de despesas com transporte por aplicativo e afirmou que a vítima “pagaria de uma forma ou de outra” caso não colaborasse.
A mulher relatou ter se sentido intimidada tanto no momento do acidente quanto posteriormente, em razão das cobranças e da forma como elas teriam sido feitas.
Durante o registro da ocorrência, o homem citado também compareceu ao plantão policial. Ele apresentou um distintivo de agente de segurança e alegou que o objeto exibido durante o acidente não era uma arma de fogo, mas uma arma de airsoft utilizada em práticas esportivas. Segundo sua versão, ele retornava de um estande de tiro quando a colisão ocorreu.
Diante da divergência de versões, a autoridade policial determinou a apreensão da arma de airsoft e do distintivo. Os objetos foram recolhidos para análise e o homem foi liberado após prestar esclarecimentos.
Em despacho, o delegado plantonista, José Vitor Soares, informou que não houve prisão em flagrante porque os fatos ocorreram há cerca de dois dias. No entanto, apontou indícios que podem configurar, em tese, os crimes de ameaça, falsa identidade e até extorsão, hipóteses que serão apuradas durante a investigação.
A Polícia Civil informou ainda que já circulavam relatos sobre um suposto policial civil que estaria intimidando pessoas após um acidente de trânsito, circunstância que reforçou a necessidade de aprofundamento das investigações.
O caso segue sob apuração.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.