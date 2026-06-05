Um entregador de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da manhã desta sexta-feira (5), no bairro Dona Amélia, em Araçatuba. Com ele, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 16 quilos de maconha, além de dinheiro e materiais relacionados à comercialização de entorpecentes.
De acordo com informações da ocorrência, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela região da pista de skate do bairro quando avistaram dois homens em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, um deles fugiu correndo e não foi localizado.
O outro suspeito, que estava com uma motocicleta e utilizava uma bolsa térmica de entregas nas costas, foi abordado. Durante a revista, os policiais encontraram cinco tijolos de maconha dentro da bag.
Questionado, o jovem confessou que transportava a droga e informou que havia mais entorpecentes armazenados em sua residência. Os policiais seguiram até o imóvel indicado, onde localizaram mais porções de maconha, totalizando cerca de 16 quilos da droga apreendida.
Também foram encontrados mais de R$ 1 mil em dinheiro, anotações e outros objetos comumente utilizados na atividade de tráfico de drogas.
Segundo a polícia, o acusado admitiu a prática criminosa durante a ocorrência. Ele não possuía antecedentes criminais.
Após o registro do flagrante, o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para ocorrer neste sábado (6).
A reportagem conversou com o advogado de defesa, Lucas Eduardo Queiroz, que confirmou a confissão do cliente e destacou que ele não possui passagens pela polícia. Segundo o defensor, o caso passa agora à análise do Poder Judiciário, e a defesa adotará as medidas cabíveis para buscar a concessão da liberdade do investigado durante o andamento do processo.
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