Um entregador de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da manhã desta sexta-feira (5), no bairro Dona Amélia, em Araçatuba. Com ele, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 16 quilos de maconha, além de dinheiro e materiais relacionados à comercialização de entorpecentes.

De acordo com informações da ocorrência, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela região da pista de skate do bairro quando avistaram dois homens em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, um deles fugiu correndo e não foi localizado.

O outro suspeito, que estava com uma motocicleta e utilizava uma bolsa térmica de entregas nas costas, foi abordado. Durante a revista, os policiais encontraram cinco tijolos de maconha dentro da bag.