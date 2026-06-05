Uma nova resolução do Governo de São Paulo endureceu as punições administrativas para casos de maus-tratos contra animais. As multas variam de R$ 1,5 mil a R$ 50 mil por animal e podem alcançar valores ainda maiores em situações mais graves ou de reincidência.

Para falar sobre o assunto, a reportagem conversou com Mariana Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Araçatuba, que destacou os impactos da medida e os desafios enfrentados pelo município no acolhimento de animais resgatados.

Folha da Região: A nova resolução já está em vigor. O que muda para quem for flagrado cometendo maus-tratos contra animais?