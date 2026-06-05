Uma farmácia localizada no bairro Primavera, em Araçatuba, procurou a polícia após constatar um prejuízo causado por uma suposta fraude envolvendo pagamentos via Pix. O caso foi registrado nesta quinta-feira (4) e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma cliente realizou duas compras de fórmula infantil para bebês em dias diferentes. Após efetuar os pedidos, ela encaminhou à empresa comprovantes que indicavam transferências no valor de R$ 91,30 cada, quantia que incluía também a taxa de entrega dos produtos.

Acreditando que os pagamentos haviam sido realizados com sucesso, a farmácia separou os itens solicitados e providenciou a entrega no endereço informado pela compradora.