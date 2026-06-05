Uma farmácia localizada no bairro Primavera, em Araçatuba, procurou a polícia após constatar um prejuízo causado por uma suposta fraude envolvendo pagamentos via Pix. O caso foi registrado nesta quinta-feira (4) e será investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma cliente realizou duas compras de fórmula infantil para bebês em dias diferentes. Após efetuar os pedidos, ela encaminhou à empresa comprovantes que indicavam transferências no valor de R$ 91,30 cada, quantia que incluía também a taxa de entrega dos produtos.
Acreditando que os pagamentos haviam sido realizados com sucesso, a farmácia separou os itens solicitados e providenciou a entrega no endereço informado pela compradora.
A situação, porém, só veio à tona quando os responsáveis pelo estabelecimento realizaram uma conferência das movimentações bancárias e perceberam que os valores das vendas não haviam sido creditados na conta da empresa.
A suspeita é de que os documentos enviados à farmácia não fossem comprovantes de transferências concluídas, mas sim registros de agendamento ou documentos sem efetiva compensação bancária, induzindo os funcionários ao erro.
Antes de procurar a polícia, a representante da empresa tentou resolver o problema diretamente com a cliente, entrando em contato para solicitar a regularização dos pagamentos. No entanto, segundo o registro policial, não houve retorno nem o repasse dos valores referentes às compras.
Somados, os dois pedidos resultaram em um prejuízo de R$ 182,60 ao estabelecimento.
O caso foi registrado como estelionato e agora será analisado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência e a eventual participação da suspeita no golpe.
A orientação das autoridades é que comerciantes redobrem a atenção antes de liberar mercadorias, conferindo se os valores realmente foram compensados na conta bancária, especialmente em vendas realizadas por aplicativos de mensagens e serviços de entrega.
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