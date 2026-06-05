A Polícia Civil de Araçatuba realizou nesta sexta-feira (5) a entrega oficial dos agasalhos arrecadados durante a tradicional campanha do agasalho promovida pela instituição. A cerimônia ocorreu em um prédio localizado na rua Olavo Bilac, na região central da cidade, e reuniu representantes de entidades assistenciais que serão beneficiadas com as doações.

Foram arrecadadas mais de 100 mil peças, entre roupas, agasalhos e cobertores, que agora serão distribuídas a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas instituições participantes.

O evento contou com a presença do delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Nardo, além do escrivão da Polícia Civil Carlos, conhecido como Carlinhos do 3º DP, idealizador da iniciativa. Também participaram presidentes, diretores e representantes das entidades contempladas.