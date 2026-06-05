05 de junho de 2026
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SOLIDARIEDADE

Polícia Civil entrega mais de 100 mil agasalhos a entidades

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti
Neste ano, Polícia Civil de Araçatuba arrecadou mais de cem mil peças de roupas
Neste ano, Polícia Civil de Araçatuba arrecadou mais de cem mil peças de roupas

A Polícia Civil de Araçatuba realizou nesta sexta-feira (5) a entrega oficial dos agasalhos arrecadados durante a tradicional campanha do agasalho promovida pela instituição. A cerimônia ocorreu em um prédio localizado na rua Olavo Bilac, na região central da cidade, e reuniu representantes de entidades assistenciais que serão beneficiadas com as doações.

Foram arrecadadas mais de 100 mil peças, entre roupas, agasalhos e cobertores, que agora serão distribuídas a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas instituições participantes.

O evento contou com a presença do delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Nardo, além do escrivão da Polícia Civil Carlos, conhecido como Carlinhos do 3º DP, idealizador da iniciativa. Também participaram presidentes, diretores e representantes das entidades contempladas.

A campanha teve como objetivo arrecadar peças de inverno em bom estado para auxiliar a população durante os períodos de baixas temperaturas, além de fortalecer a integração entre a Polícia Civil e a comunidade.

Segundo Getúlio Nardo, a mobilização cresce a cada ano. “Mais de cem mil peças foram arrecadadas e serão distribuídas para entidades que farão a redistribuição para quem realmente precisa. Graças a Deus, ano após ano há aumento na arrecadação, e isso é muito importante, porque aquece o coração de quem doa e de quem vai receber”, afirmou.

Idealizador da campanha, Carlinhos destacou o envolvimento dos policiais civis e da população nas doações. “Há mais de quarenta anos realizamos a campanha do agasalho em parceria com a Polícia Civil. A população participa efetivamente, abraça a solidariedade e a caridade. O resultado é muito satisfatório, e muitas famílias são beneficiadas”, disse.

Ao final da cerimônia, os representantes das entidades receberam oficialmente os itens arrecadados e agradeceram o apoio da Polícia Civil na mobilização da campanha

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