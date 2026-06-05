A secretária municipal de Saúde de Araçatuba, Lucila Bistaffa de Paula, participará da sessão da Câmara Municipal na próxima segunda-feira (8) para esclarecer dúvidas e questionamentos dos vereadores relacionados ao funcionamento da rede pública de saúde do município.
A presença da titular da pasta ocorre após aprovação de um requerimento pelos parlamentares durante a 17ª sessão ordinária do ano. O pedido foi motivado por reclamações envolvendo a demora para marcação de consultas médicas e dificuldades enfrentadas por pacientes para obter retornos destinados à avaliação de exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Diante da convocação, a sessão legislativa terá uma dinâmica diferente da habitual. A fase do Grande Expediente terá duração reduzida para uma hora, enquanto o Pequeno Expediente e a Ordem do Dia foram suspensos para que os esclarecimentos da secretária tenham prioridade nos trabalhos.
A expectativa é que o encontro seja marcado por questionamentos sobre a situação dos atendimentos, filas de espera e a capacidade da rede municipal em atender a demanda da população.
A 19ª sessão ordinária está marcada para as 19h e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara, no Canal 6 da NET Digital, além das transmissões pelas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Araçatuba.
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