A secretária municipal de Saúde de Araçatuba, Lucila Bistaffa de Paula, participará da sessão da Câmara Municipal na próxima segunda-feira (8) para esclarecer dúvidas e questionamentos dos vereadores relacionados ao funcionamento da rede pública de saúde do município.

A presença da titular da pasta ocorre após aprovação de um requerimento pelos parlamentares durante a 17ª sessão ordinária do ano. O pedido foi motivado por reclamações envolvendo a demora para marcação de consultas médicas e dificuldades enfrentadas por pacientes para obter retornos destinados à avaliação de exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Diante da convocação, a sessão legislativa terá uma dinâmica diferente da habitual. A fase do Grande Expediente terá duração reduzida para uma hora, enquanto o Pequeno Expediente e a Ordem do Dia foram suspensos para que os esclarecimentos da secretária tenham prioridade nos trabalhos.