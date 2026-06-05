A campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, ganha reforço neste mês em Araçatuba diante da preocupação com os estoques sanguíneos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e o GSH Banco de Sangue de Araçatuba alertam para a necessidade de ampliar o número de doadores para garantir o atendimento de pacientes que dependem de transfusões.
Segundo a Hemorrede da Secretaria Estadual da Saúde, alguns bancos de sangue do Estado registram níveis críticos dos tipos sanguíneos AB-, B-, O- e O+, situação em que o estoque disponível é suficiente para atender a demanda por apenas até dois dias, dependendo das solicitações dos hospitais.
Em Araçatuba, o GSH Banco de Sangue lançou a campanha "Você foi convocado para fazer história!", inspirada no clima da Copa do Mundo. A iniciativa faz uma analogia entre a união dos torcedores brasileiros e a mobilização necessária para manter os estoques abastecidos.
De acordo com a coordenadora regional de captação do GSH Banco de Sangue, Ana Luiza Araújo, cada doador desempenha um papel fundamental. "O futebol mostra como o brasileiro é capaz de se unir por um objetivo em comum. E é exatamente esse espírito que queremos despertar no Junho Vermelho. Cada doador é um jogador essencial nessa partida pela vida", destaca.
A queda nas doações durante os meses mais frios, associada aos feriados prolongados e ao aumento de doenças respiratórias, contribui para a redução dos estoques. Ao mesmo tempo, a demanda hospitalar permanece elevada para atendimentos de emergência, cirurgias, tratamentos oncológicos, transplantes e pacientes com doenças hematológicas.
Segundo o Ministério da Saúde, apenas cerca de 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente, índice considerado insuficiente para atender de forma estável toda a demanda hospitalar. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.
O Junho Vermelho também marca a celebração do Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho, data criada em homenagem ao imunologista austríaco Karl Landsteiner, responsável pela descoberta dos grupos sanguíneos e do fator Rh.
Como doar
Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade (desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos), pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto.
O GSH Banco de Sangue de Araçatuba funciona na Rua Gaspar de Lemos, 2, Jardim Alvorada, anexo ao Hospital Unimed. O atendimento aos doadores ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h.
Já o Hemocentro está localizado na rua Arthur Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação. O atendimento acontece às segundas e quintas-feiras, das 7h às 12h30 e das 14h30 às 18h. Já às terças, quartas e sextas, das 7h30 às 12h30. Aos sábados, das 7h às 11h.
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