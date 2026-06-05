A campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, ganha reforço neste mês em Araçatuba diante da preocupação com os estoques sanguíneos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e o GSH Banco de Sangue de Araçatuba alertam para a necessidade de ampliar o número de doadores para garantir o atendimento de pacientes que dependem de transfusões.

Segundo a Hemorrede da Secretaria Estadual da Saúde, alguns bancos de sangue do Estado registram níveis críticos dos tipos sanguíneos AB-, B-, O- e O+, situação em que o estoque disponível é suficiente para atender a demanda por apenas até dois dias, dependendo das solicitações dos hospitais.

Em Araçatuba, o GSH Banco de Sangue lançou a campanha "Você foi convocado para fazer história!", inspirada no clima da Copa do Mundo. A iniciativa faz uma analogia entre a união dos torcedores brasileiros e a mobilização necessária para manter os estoques abastecidos.