05 de junho de 2026
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ARAÇATUBA

Homem é localizado após ataque com faca e ferir vítima

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Faca usada na agressão foi apreendida e caso foi registrado como lesão corporal
Faca usada na agressão foi apreendida e caso foi registrado como lesão corporal

Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (4), após ser apontado como autor de uma agressão com faca no bairro São Joaquim, em Araçatuba.

De acordo com informações da corporação, equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa ferida na Rua Silva Manoel. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima com um corte no rosto, provocado por um objeto perfurante.

Após colher informações no local, os militares realizaram diligências pelas proximidades e conseguiram identificar e localizar o suspeito. Durante a abordagem, a faca que teria sido utilizada na agressão foi apreendida.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Samu e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob observação médica.

O suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, foi registrado boletim por lesão corporal. Em seguida, as partes foram liberadas.

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