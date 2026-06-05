Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (4), após ser apontado como autor de uma agressão com faca no bairro São Joaquim, em Araçatuba.

De acordo com informações da corporação, equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa ferida na Rua Silva Manoel. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima com um corte no rosto, provocado por um objeto perfurante.

Após colher informações no local, os militares realizaram diligências pelas proximidades e conseguiram identificar e localizar o suspeito. Durante a abordagem, a faca que teria sido utilizada na agressão foi apreendida.