A celebração de Corpus Christi reuniu cerca de 2 mil fiéis das 12 paróquias de Araçatuba na tarde desta quinta-feira (4). A missa foi presidida pelo bispo diocesano Dom Sérgio Krzywy e marcou uma das mais tradicionais manifestações públicas da fé católica na cidade.
Neste ano, pela primeira vez, a celebração regional foi realizada no território da Paróquia São Sebastião, na zona norte do município. Após a missa, os fiéis seguiram em procissão com o Santíssimo Sacramento do Centro Pastoral até a Praça Carlos Soares de Castro, onde ocorreu a bênção solene.
Durante a homilia, Dom Sérgio destacou a presença de Cristo na vida das pessoas e a missão dos cristãos de testemunhar a fé.
"O Senhor está presente nos caminhos deste mundo e sacia a fome e a sede da humanidade", afirmou o bispo.
Em outro momento da celebração, Dom Sérgio ressaltou a importância do testemunho cristão. "Para que o mundo ouça o nosso testemunho e creia por meio do Cristo", disse.
Um dos destaques da solenidade foi a tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi. Produzidos pelas comunidades das 12 paróquias, os adornos ocuparam um percurso de quase um quilômetro pelas ruas do bairro, formando imagens e símbolos ligados à Eucaristia. Os trabalhos envolveram centenas de voluntários e utilizaram materiais como serragem colorida, pó de café, cascas de ovos, bagaço de cana e tampinhas recicláveis.
A tradição dos tapetes é uma das marcas da celebração de Corpus Christi e simboliza a preparação dos caminhos para a passagem do Santíssimo Sacramento durante a procissão. Em Araçatuba, a confecção mobiliza as comunidades católicas meses antes da solenidade, em um trabalho coletivo de fé e devoção.
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