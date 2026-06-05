A celebração de Corpus Christi reuniu cerca de 2 mil fiéis das 12 paróquias de Araçatuba na tarde desta quinta-feira (4). A missa foi presidida pelo bispo diocesano Dom Sérgio Krzywy e marcou uma das mais tradicionais manifestações públicas da fé católica na cidade.

Neste ano, pela primeira vez, a celebração regional foi realizada no território da Paróquia São Sebastião, na zona norte do município. Após a missa, os fiéis seguiram em procissão com o Santíssimo Sacramento do Centro Pastoral até a Praça Carlos Soares de Castro, onde ocorreu a bênção solene.

Durante a homilia, Dom Sérgio destacou a presença de Cristo na vida das pessoas e a missão dos cristãos de testemunhar a fé.