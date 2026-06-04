Um professor de 33 anos da rede estadual de ensino em Araçatuba procurou a Polícia Civil na última terça-feira (3) para registrar um boletim de ocorrência após um episódio envolvendo um aluno em uma unidade escolar.

De acordo com o registro policial, o caso ocorreu na Escola Estadual Ary Bocuhy. Segundo o relato do docente, ele foi abordado por um estudante do 9º ano enquanto caminhava por um dos corredores da escola.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o aluno teria dito ao professor: "Estou doido para te pegar sozinho na rua". Ao questionar o que o estudante queria dizer com a afirmação, o docente recebeu como resposta a frase: "Eu vou dar o cú para você".