Um professor de 33 anos da rede estadual de ensino em Araçatuba procurou a Polícia Civil na última terça-feira (3) para registrar um boletim de ocorrência após um episódio envolvendo um aluno em uma unidade escolar.
De acordo com o registro policial, o caso ocorreu na Escola Estadual Ary Bocuhy. Segundo o relato do docente, ele foi abordado por um estudante do 9º ano enquanto caminhava por um dos corredores da escola.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o aluno teria dito ao professor: "Estou doido para te pegar sozinho na rua". Ao questionar o que o estudante queria dizer com a afirmação, o docente recebeu como resposta a frase: "Eu vou dar o cú para você".
O professor relatou às autoridades que se sentiu ameaçado e ofendido pela abordagem, motivo pelo qual decidiu formalizar a ocorrência junto à Polícia Civil.
O caso foi registrado e deverá ser analisado pelas autoridades competentes. Eventuais medidas serão adotadas após a apuração dos fatos e a oitiva dos envolvidos.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis providências administrativas tomadas pela unidade de ensino em relação ao episódio.
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