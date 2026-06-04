Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 32 anos por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (3), no bairro Águas Claras, em Araçatuba. A ocorrência resultou na apreensão de mais de três quilos de maconha, pedras de crack, dinheiro em espécie e equipamentos utilizados para o preparo e distribuição de entorpecentes.
Os policiais realizavam patrulhamento pela região quando observaram um Volkswagen Gol com dois ocupantes em atitude considerada suspeita. Segundo a corporação, o comportamento dos homens ao notarem a aproximação da viatura chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.
Durante a revista, os agentes localizaram com um dos ocupantes duas porções de maconha e R$ 770 em dinheiro. Questionado sobre a droga, o suspeito admitiu que havia uma quantidade maior armazenada em sua residência.
Com apoio de outras equipes, os policiais seguiram até o imóvel indicado. No local, após autorização para entrada, foram realizadas buscas que levaram à localização de vários tabletes de maconha, parte deles escondidos em uma mochila nos fundos da casa.
Além da droga, os policiais encontraram uma balança de precisão, embalagens plásticas e outros objetos comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes.
Ao final da ocorrência, foram apreendidos 3,469 quilos de maconha, 17 pedras de crack, R$ 770 em espécie e um telefone celular iPhone 11.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
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