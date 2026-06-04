Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 32 anos por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (3), no bairro Águas Claras, em Araçatuba. A ocorrência resultou na apreensão de mais de três quilos de maconha, pedras de crack, dinheiro em espécie e equipamentos utilizados para o preparo e distribuição de entorpecentes.

Os policiais realizavam patrulhamento pela região quando observaram um Volkswagen Gol com dois ocupantes em atitude considerada suspeita. Segundo a corporação, o comportamento dos homens ao notarem a aproximação da viatura chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista, os agentes localizaram com um dos ocupantes duas porções de maconha e R$ 770 em dinheiro. Questionado sobre a droga, o suspeito admitiu que havia uma quantidade maior armazenada em sua residência.