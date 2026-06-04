Um policial militar de 29 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada desta quinta-feira (4) após relatar ter sido agredido por um segurança durante uma confusão em um bar localizado na Rua Cussy de Almeida, em Araçatuba.

Segundo o relato apresentado à polícia, o militar estava de folga e acompanhava familiares no estabelecimento quando se afastou para fumar. Nesse momento, teria sido abordado por um segurança, que o orientou a não utilizar o local para o consumo de cigarro.

Ainda conforme a versão da vítima, ele argumentou que estava em uma área aberta e de livre circulação. A situação, no entanto, rapidamente evoluiu para um desentendimento. O policial afirmou que o segurança passou a agir de forma agressiva e, durante a discussão, desferiu dois socos na região da orelha.