Um policial militar de 29 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada desta quinta-feira (4) após relatar ter sido agredido por um segurança durante uma confusão em um bar localizado na Rua Cussy de Almeida, em Araçatuba.
Segundo o relato apresentado à polícia, o militar estava de folga e acompanhava familiares no estabelecimento quando se afastou para fumar. Nesse momento, teria sido abordado por um segurança, que o orientou a não utilizar o local para o consumo de cigarro.
Ainda conforme a versão da vítima, ele argumentou que estava em uma área aberta e de livre circulação. A situação, no entanto, rapidamente evoluiu para um desentendimento. O policial afirmou que o segurança passou a agir de forma agressiva e, durante a discussão, desferiu dois socos na região da orelha.
Com o impacto, o PM caiu ao chão. Frequentadores que presenciaram a cena intervieram para conter a confusão e separar os envolvidos antes que o caso tomasse proporções ainda maiores.
O militar relatou ter sofrido lesão no ouvido esquerdo. Além dos ferimentos, ele informou que seus óculos e relógio foram danificados durante a queda.
O boletim de ocorrência destaca que o estabelecimento possui sistema de monitoramento por câmeras, e as imagens poderão ser utilizadas para auxiliar na investigação e esclarecer a dinâmica dos fatos.
A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal (IML). A vítima também recebeu orientações sobre o prazo legal para formalizar representação criminal contra o suposto agressor, após sua identificação.
No registro policial, o militar ressaltou que não utilizou arma de fogo nem qualquer outro instrumento durante o episódio.
O caso será apurado pela Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas e analisar as imagens de segurança para determinar as responsabilidades dos envolvidos.
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