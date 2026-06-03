Um ajudante geral de 33 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após ser vítima de um golpe aplicado durante a suposta compra de um veículo anunciado pela internet. O prejuízo chegou a R$ 3.500.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado nesta terça-feira (2), a vítima encontrou o anúncio do automóvel em uma rede social e iniciou contato com o homem que se apresentava como vendedor. Durante as conversas, o interessado foi até o endereço indicado para conhecer o veículo pessoalmente.

No local, o suspeito afirmou que o carro pertencia a um primo e conduziu toda a negociação, transmitindo confiança e convencendo a vítima de que se tratava de uma venda regular. Acreditando estar diante de um negócio verdadeiro, o comprador efetuou três transferências bancárias via PIX, totalizando R$ 3.500.