Um ajudante geral de 33 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após ser vítima de um golpe aplicado durante a suposta compra de um veículo anunciado pela internet. O prejuízo chegou a R$ 3.500.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado nesta terça-feira (2), a vítima encontrou o anúncio do automóvel em uma rede social e iniciou contato com o homem que se apresentava como vendedor. Durante as conversas, o interessado foi até o endereço indicado para conhecer o veículo pessoalmente.
No local, o suspeito afirmou que o carro pertencia a um primo e conduziu toda a negociação, transmitindo confiança e convencendo a vítima de que se tratava de uma venda regular. Acreditando estar diante de um negócio verdadeiro, o comprador efetuou três transferências bancárias via PIX, totalizando R$ 3.500.
No entanto, logo após a confirmação dos pagamentos, o suposto vendedor interrompeu toda comunicação. As mensagens deixaram de ser respondidas e o veículo jamais foi entregue.
Ao perceber que havia sido enganado, o ajudante geral procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O caso foi enquadrado como estelionato praticado por meio eletrônico.
A Polícia Civil irá investigar a identidade dos envolvidos e rastrear o destino dos valores transferidos. Os comprovantes das operações bancárias foram solicitados e deverão auxiliar nas apurações.
O caso serve como alerta para quem pretende realizar compras pela internet. A orientação é que negociações de veículos sejam feitas com cautela, com verificação da documentação, da procedência do bem e da identidade do vendedor antes de qualquer pagamento.
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