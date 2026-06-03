A Polícia Civil de Gabriel Monteiro prendeu em flagrante na tarde de terça-feira (2) um treinador de futebol de Araçatuba com conteúdo pornográfico infantojuvenil. O material foi encontrado pelas equipes policiais quando era cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o suspeito, que não teve a identidade revelada, é investigado por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual de menores. Segundo a polícia, o homem se valia da posição de treinador de futebol, estabelecia contato virtual com adolescentes entre 13 e 17 anos e solicitava fotos íntimas sob o pretexto de que faria avaliação física.

Ainda conforme apurado, o investigado também se utilizava de discurso religioso para quebrar resistências, além de afirmar, em algumas ocasiões, ter sido policial, o que para a polícia visava dar maior credibilidade às abordagens realizadas.

Mandado de busca