A Polícia Civil de Gabriel Monteiro prendeu em flagrante na tarde de terça-feira (2) um treinador de futebol de Araçatuba com conteúdo pornográfico infantojuvenil. O material foi encontrado pelas equipes policiais quando era cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o suspeito, que não teve a identidade revelada, é investigado por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual de menores. Segundo a polícia, o homem se valia da posição de treinador de futebol, estabelecia contato virtual com adolescentes entre 13 e 17 anos e solicitava fotos íntimas sob o pretexto de que faria avaliação física.
Ainda conforme apurado, o investigado também se utilizava de discurso religioso para quebrar resistências, além de afirmar, em algumas ocasiões, ter sido policial, o que para a polícia visava dar maior credibilidade às abordagens realizadas.
Mandado de busca
Com o avançar do inquérito policial, a Justiça autorizou cumprimento de busca e apreensão no endereço do treinador. Durante as diligências, realizadas em Araçatuba, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, duas cápsulas de munição, um pen drive, documentos de menores, além de celulares.
Durante a análise nos aparelhos, os investigadores encontraram o armazenamento de várias fotografias e vídeos contendo conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes do gênero masculino. A polícia constatou ainda que uma conta do autor no Facebook havia sido desabilitada por violação aos padrões da plataforma relativos à exploração sexual.
Diante de todas as evidências, o delegado responsável pelo cumprimento da ordem judicial deu voz de prisão em flagrante ao treinador. Na delegacia, ele decidiu permanecer em silêncio. Em seguida, o investigado pagou fiança e vai responder criminalmente em liberdade.
Os dispositivos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para extração e análise pericial dos dados armazenados. As investigações continuam.
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