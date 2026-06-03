A Polícia Militar Rodoviária iniciou nesta quarta-feira (3) a Operação Corpus Christi, que seguirá até domingo (7) com reforço no policiamento e ampliação das fiscalizações em rodovias estaduais de todo o Estado de São Paulo. A ação tem como objetivo aumentar a segurança viária diante da expectativa de crescimento no fluxo de veículos durante o feriado prolongado.
Coordenada pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), a operação contará com efetivo ampliado e posicionamento estratégico de equipes em trechos considerados de maior movimentação, tanto na capital quanto no interior e litoral paulista.
Na região de Araçatuba, a atuação ficará sob responsabilidade da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, que mantém bases operacionais entre Araçatuba e Birigui. O planejamento prevê reforço do patrulhamento, emprego de viaturas em pontos estratégicos e fiscalização intensificada nos horários de maior circulação de veículos.
Entre as rodovias que terão ações especiais de policiamento estão a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), considerada o principal corredor da região, além da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463) e da Rodovia Gabriel Melhado (SP-461). Nessas vias, a fiscalização será intensificada principalmente quanto ao excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e direção sob efeito de álcool.
Entre os principais focos da operação, estão a fiscalização de motoristas sob efeito de álcool, a verificação das condições dos veículos, o uso correto do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, além do combate ao uso do celular ao volante. Os motociclistas também receberão atenção especial, por integrarem um dos grupos mais vulneráveis em acidentes de trânsito.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a iniciativa busca reduzir ocorrências nas estradas e conscientizar os condutores sobre a importância da direção responsável. A corporação orienta que os motoristas realizem a revisão dos veículos antes de viajar, respeitem os limites de velocidade e mantenham atenção redobrada durante todo o percurso.
A expectativa é de que a combinação entre fiscalização intensiva e comportamento consciente dos usuários contribua para um feriado mais seguro nas rodovias paulistas.
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