A Polícia Militar Rodoviária iniciou nesta quarta-feira (3) a Operação Corpus Christi, que seguirá até domingo (7) com reforço no policiamento e ampliação das fiscalizações em rodovias estaduais de todo o Estado de São Paulo. A ação tem como objetivo aumentar a segurança viária diante da expectativa de crescimento no fluxo de veículos durante o feriado prolongado.

Coordenada pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), a operação contará com efetivo ampliado e posicionamento estratégico de equipes em trechos considerados de maior movimentação, tanto na capital quanto no interior e litoral paulista.

Na região de Araçatuba, a atuação ficará sob responsabilidade da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, que mantém bases operacionais entre Araçatuba e Birigui. O planejamento prevê reforço do patrulhamento, emprego de viaturas em pontos estratégicos e fiscalização intensificada nos horários de maior circulação de veículos.