A programação oficial das festas juninas de Araçatuba começa nesta sexta-feira (5) com a realização do Juninão na Fazenda, no Parque Municipal da Fazenda. O evento também será realizado no sábado (6), reunindo apresentações culturais, barracas de alimentação e atividades voltadas ao público de diferentes idades.

Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, a festa terá entrada gratuita e contará com a participação de entidades assistenciais do município, responsáveis pela comercialização de alimentos e bebidas durante os dois dias de programação.

Na sexta-feira, as atividades estão previstas para ocorrer das 19h às 22h30. A programação inclui apresentações de quadrilha, dança junina, oficina temática e show de forró com o Trio Jurubeba.