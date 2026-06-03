A programação oficial das festas juninas de Araçatuba começa nesta sexta-feira (5) com a realização do Juninão na Fazenda, no Parque Municipal da Fazenda. O evento também será realizado no sábado (6), reunindo apresentações culturais, barracas de alimentação e atividades voltadas ao público de diferentes idades.
Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, a festa terá entrada gratuita e contará com a participação de entidades assistenciais do município, responsáveis pela comercialização de alimentos e bebidas durante os dois dias de programação.
Na sexta-feira, as atividades estão previstas para ocorrer das 19h às 22h30. A programação inclui apresentações de quadrilha, dança junina, oficina temática e show de forró com o Trio Jurubeba.
Já no sábado, o evento será realizado das 16h às 22h30. Entre as atrações confirmadas estão o espetáculo musical “Raízes do Forró”, com o sanfoneiro Alexandre Jesus, e apresentação da dupla sertaneja Lucas Gratão & Cristian. Também haverá atividades culturais e apresentações de dança ao longo do dia.
Além das atrações artísticas, o público encontrará diversas opções de comidas típicas, como pamonha, curau, milho cozido, cuscuz, caldos, espetinhos, feijão tropeiro, pastel, cachorro-quente, doces e bebidas tradicionais das festas juninas.
Segundo a organização, a renda obtida pelas entidades nas barracas será destinada à manutenção dos projetos desenvolvidos por cada instituição. Entre os participantes estão associações e organizações sociais que atuam em diferentes áreas de atendimento no município.
O Juninão na Fazenda é o primeiro evento da programação junina prevista para este mês em Araçatuba. A proposta da iniciativa é levar as comemorações para diferentes regiões da cidade e ampliar o acesso da população às manifestações culturais ligadas às festas de junho.
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