Os vereadores de Araçatuba derrubaram, por unanimidade, o veto total do prefeito Lucas Zanatta (PL) ao projeto de lei Remédio em Casa, de autoria dos parlamentares Luís Boatto (Solidariedade) e Ícaro Morales (MDB).

A proposta prevê a entrega domiciliar de medicamentos fornecidos pela farmácia municipal a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com dificuldades de locomoção.

Antes da votação, realizada em sessão ordinária na noite de segunda-feira (1º), os parlamentares discutiram em plenário um vídeo publicado pelo prefeito nas redes sociais, no qual ele explicou os motivos do veto.