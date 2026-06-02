A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta segunda-feira (1º), mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de um suposto caso de sequestro e cárcere privado ocorrido em um motel de Birigui, no último dia 5 de maio. Entre os alvos da operação está um guarda civil municipal de Araçatuba, apontado como investigado no inquérito conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A ação foi realizada com autorização da 2ª Vara Judicial de Araçatuba e teve como principal objetivo a coleta de elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos apurados pela Polícia Civil.

Durante as diligências na residência do investigado, os policiais apreenderam diversos equipamentos eletrônicos, incluindo computadores, notebook e dispositivos de armazenamento de dados. Todo o material foi lacrado e encaminhado para perícia técnica, que deverá analisar eventuais informações de interesse para o andamento das investigações.