A Região Administrativa de Araçatuba encerrou 2025 com desempenho econômico superior ao registrado pelo Estado de São Paulo. Levantamento do Observatório Econômico, elaborado a partir de dados da Fundação Seade, aponta crescimento de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) regional, enquanto a média estadual ficou em 1,5%.
Com uma economia estimada em R$ 42,4 bilhões, a região consolidou posição de destaque entre os principais polos do interior paulista. O avanço colocou Araçatuba à frente de regiões tradicionais como Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Bauru, ficando atrás apenas de Marília entre os territórios analisados.
O PIB regional alcançou R$ 42,4 bilhões e colocou a região entre as que apresentaram melhor desempenho relativo no interior paulista. Na comparação com outras regiões administrativas, Araçatuba superou os índices de Presidente Prudente (1,6%) e São José do Rio Preto (1,1%), além de apresentar resultado mais favorável que Bauru, cuja economia registrou retração de 0,3%. Entre as regiões analisadas, apenas Marília teve crescimento superior, com 2,9%.
No primeiro quadrimestre de 2026, Araçatuba liderou as importações paulistas de açúcares especiais e xaropes industriais, com movimentação de US$ 5,1 milhões. O município também ficou em primeiro lugar no Estado nas importações de proteínas e derivados do soro do leite (US$ 4,3 milhões), caseínas e derivados lácteos industriais (US$ 4 milhões), rolhas, tampas e acessórios metálicos para embalagens (US$ 2,5 milhões) e açúcares químicos especiais (US$ 1,6 milhão).
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