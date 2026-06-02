A Região Administrativa de Araçatuba encerrou 2025 com desempenho econômico superior ao registrado pelo Estado de São Paulo. Levantamento do Observatório Econômico, elaborado a partir de dados da Fundação Seade, aponta crescimento de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) regional, enquanto a média estadual ficou em 1,5%.

Com uma economia estimada em R$ 42,4 bilhões, a região consolidou posição de destaque entre os principais polos do interior paulista. O avanço colocou Araçatuba à frente de regiões tradicionais como Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Bauru, ficando atrás apenas de Marília entre os territórios analisados.

O PIB regional alcançou R$ 42,4 bilhões e colocou a região entre as que apresentaram melhor desempenho relativo no interior paulista. Na comparação com outras regiões administrativas, Araçatuba superou os índices de Presidente Prudente (1,6%) e São José do Rio Preto (1,1%), além de apresentar resultado mais favorável que Bauru, cuja economia registrou retração de 0,3%. Entre as regiões analisadas, apenas Marília teve crescimento superior, com 2,9%.