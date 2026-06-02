Dois homens procurados pela Justiça foram capturados pela Polícia Militar nesta segunda-feira (1º), em ocorrências registradas nos municípios de Birigui e Araçatuba. As prisões aconteceram durante patrulhamentos de rotina realizados por equipes da corporação.

A primeira captura ocorreu pela manhã, na rua Leandra Teixeira Machado, no bairro Jardim São Braz, em Birigui. Durante a abordagem a um suspeito, os policiais consultaram os sistemas de segurança e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto. Conforme a Polícia Militar, a ordem judicial estava relacionada ao crime de disparo de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento.

Já no período da tarde, uma equipe da Rocam abordou outro indivíduo na rua Padre Ângelo Rudelo, no bairro Águas Claras, em Araçatuba. Durante a averiguação, os policiais verificaram que ele também era procurado pela Justiça.