A cultura de Araçatuba foi celebrada na última sexta-feira (29) durante a 23ª edição do Troféu Odette Costa, principal premiação voltada ao reconhecimento de artistas, grupos e agentes culturais do município. A cerimônia reuniu público no Teatro Castro Alves e destacou iniciativas que contribuíram para o fortalecimento da produção artística local.
Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o evento reconheceu trabalhos realizados entre abril de 2025 e março de 2026 em diferentes segmentos culturais.
Ao longo da solenidade, foram anunciados os vencedores das categorias Teatro, Dança, Música, Produção Cultural, Audiovisual, Artes Visuais e Literatura, premiando projetos considerados relevantes para a cena cultural araçatubense.
Valorização da produção cultural
Durante a cerimônia, autoridades destacaram a importância do Troféu Odette Costa como instrumento de valorização da arte e incentivo à produção cultural no município.
A diversidade dos projetos indicados também foi ressaltada como reflexo da força criativa e da pluralidade cultural existente em Araçatuba.
A programação contou ainda com apresentações da Banda Municipal Bruno Zago e da Camerata do Projeto Guri, que marcaram a noite de homenagens.
Homenagens especiais
Nesta edição, o designer Márcio Colaferro recebeu uma homenagem especial em reconhecimento à sua trajetória profissional e às contribuições para os setores cultural, artístico e cenográfico ao longo de décadas de atuação.
Outro momento de destaque foi a entrega do Troféu de Reconhecimento à Trajetória Cultural para a musicista e violeira Manoela Sant’Ana Trujillo. A homenagem destacou sua atuação na preservação das tradições populares e na valorização da cultura caipira na região.
Votação popular definiu vencedores
Pela primeira vez desde a criação da premiação, os vencedores foram escolhidos por votação popular.
O novo formato incluiu etapas de indicação pública, habilitação dos concorrentes, votação aberta à população e a cerimônia de entrega dos troféus.
Ao todo, foram registrados 2.640 votos válidos.
Legado cultural
Criado em 1996, o Troféu Odette Costa homenageia a professora, jornalista e integrante fundadora da Academia Araçatubense de Letras, Odette Costa.
Reconhecida por sua contribuição à educação e à cultura local, ela é considerada uma das personalidades mais importantes da história cultural de Araçatuba.
Vencedores do 23º Troféu Odette Costa
CATEGORIA TEATRO
Auto de Páscoa – Igreja Amor e Cuidado (795 votos)
CATEGORIA DANÇA
Andara – Núcleo de Dança Sesi Araçatuba (580 votos)
CATEGORIA MÚSICA
Maria Cecília Raab – Lançamento do CD Piano Solo (563 votos)
CATEGORIA PRODUÇÃO CULTURAL
Coletivo Mulheres por Mulheres Hip Hop (629 votos)
CATEGORIA AUDIOVISUAL
Ressignificando Cicatrizes – Janaína Gaiarin (563 votos)
CATEGORIA ARTES VISUAIS
Araçatuba entre flores, luzes e memórias – Foto Clube (661 votos)
CATEGORIA LITERATURA
Os Filhos da Lira – 116 anos da Música em Araçatuba – Daniel Freitas (650 votos)
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