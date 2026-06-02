A cultura de Araçatuba foi celebrada na última sexta-feira (29) durante a 23ª edição do Troféu Odette Costa, principal premiação voltada ao reconhecimento de artistas, grupos e agentes culturais do município. A cerimônia reuniu público no Teatro Castro Alves e destacou iniciativas que contribuíram para o fortalecimento da produção artística local.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o evento reconheceu trabalhos realizados entre abril de 2025 e março de 2026 em diferentes segmentos culturais.

Ao longo da solenidade, foram anunciados os vencedores das categorias Teatro, Dança, Música, Produção Cultural, Audiovisual, Artes Visuais e Literatura, premiando projetos considerados relevantes para a cena cultural araçatubense.